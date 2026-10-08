Akcija ”Horizont”: Sorajićima određen pritvor

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Foto: ATV

Okružni sud u Trebinju odredio je jednomjesečni pritvor Srđanu i Dejanu Sorajiću iz tog grada, koji su uhapšeni u akciji ”Horizont” zbog neovlaštenog prometa drogom.

”Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti krivično djelo”, saopštio je Okružni sud u Trebinju. Hronika U akciji ”Horizont” oduzeto 5,4 kilograma droge, pogledajte u čemu su je pakovali Tokom sprovođenja akcije policija je pronašla i oduzela 3,38 kilograma marihuane, 1,97 kilograma amfetamina i 79,3 grama kokaina, te više sjemenki marihuane. Oduzeto je i više mobilnih telefona, SIM kartica, detektor signala frekvencije, pištolj marke ”Crvena zastava“, kalibra 9mm, sa okvirom i 6 metaka, digitalna vaga, sveska sa evidencijom o kupcima droge. Hronika Predložen pritvor za Srđana i Dejana Sorajića

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