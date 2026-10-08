Osuđen u maju, a još nije u zatvoru: Zašto Amir Kujović nije na izdržavanju kazne?

Amir Kujović (42) iz Sarajeva još nije upućen na izdržavanje osmogodišnje kazne zatvora za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Danijela i Dario Hršum iz Pala, iako su od pravosnažnosti presude prošla više od četiri mjeseca.

Porodica stradalih kaže za ATV da su se o statusu izvršenja presude raspitivali kod nadležnih sudova, ali konkretne informacije nisu dobili ni poslije više dopisa koje su uputili Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu, odnosno mjesno nadležnom Opštinskom sudu u Sarajevu.

Presuda i uputni akt dostavljeni Opštinskom sudu

Naime, Kujoviću je presuda postala pravosnažna u maju ove godine. Porodica je prvi dopis 30. jula uputila Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu. Na odgovor su čekali mjesec i po dana... Tada im je rečeno da sud ”ne raspolaže sa informacijom da li je osuđeni stupio na izvršenje kazne”, te da je presuda 16. juna dostavljena Opštinskom sudu u Sarajevu, kao nadležnom za izvršenje krivične sankcije.

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Njima su se obratili 21. septembra i tri dana kasnije su dobili odgovor da Opštinski sud u Sarajevu ”nije u mogućnosti da im dostavi tražene informacije”, jer nisu stranka u postupku izvršenja krivične sankcije. Ipak, u dopisu je navedeno da je Opštinski sud, po prijemu presude, preduzeo potrebne radnje u cilju izvršenja izrečene kazne zatvora.

”Kujović nije stupio na izvršenje kazne”

”Imajući u vidu vaš zahtjev, kao i interesovanje javnosti i medija, ovaj sud je dopisom od 24. septembra Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu dostavio detaljne informacije o preduzetim radnjama, radi njihovog znanja i eventualnog informisanja stranaka”, navedeno je u odgovoru.

Odgovor Opštinskog suda u Sarajevu ustupljena fotografija

Porodica se nakon toga ponovo obratila Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu tražeći konkretne informacije. U dopisu od 2. oktobra odgovoreno im je da Kujović ”nije stupio na izvršenje kazne”. Međutim, izostalo je bilo kakvo obrazloženje i nejasno je zašto Kujović još nije otišao u zatvor. Porodica se pita da li on izbjegava izdržavanje kazne ili je eventualno tražio odgodu?

”Nakon što isti stupi na izdržavanje kazne, sud će blagovremeno biti obaviješten od strane Opštinskog suda u Sarajevu. Sva dalja postupanja nisu u nadležnosti ovog suda”, navodi se u odgovoru Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

Odgovor Okružnost suda u Istočnom Sarajevu ustupljena fotografija

Konkretne odgovore sudovi nisu dostavili ni na upit ATV-a. Nezvanično saznajemo da je Kujoviću na lični zahtjev odobrena odgoda izvršenja kazne.

Šta se navodi u presudi?

Tragedija se dogodila 11. avgusta 2020. godine na putu Pale – Ljubogošta. U presudi se navodi da je kritičnog dana Amir Kujović, upravljao "Mercedesom GLC 350", bez važeće vozačke dozvole i bio je pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,41 g/kg. Brzinu nije prilagodio uslovima puta i vozilom je prešao u lijevu traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera.

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U tom trenutku iz suprotnog smjera je naišao ”audi A3” kojim upravljao Dario Hršum. Došlo je do direktnog sudara i slijetanja "audija" sa kolovoza, usljed čega su na licu mjesta stradali Dario i Danijela Hršum, roditelji tada dva maloljetna sina. U nesreći je teško povrijeđena Amina Rondić, koja je bila suvozač u ”mercedesu”.