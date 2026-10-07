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Novi poslanik PSS-a teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi

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07.10.2026 22:15

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Нови посланик ПСС-а тешко повријеђен у саобраћајној незгоди
Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Crkvina, na putu Šamac - Modriča, teško je povrijeđen Vedran Čakarević, novoizabrani poslanik Pokreta "Sigurna Srpska", potvrđeno je za portal Provjereno.

Udes se dogodio u noći utorak na srijedu, a učestvovala su dva teretna vozila i jedan putnički.

Čakarević je bio suvozač u "Audiju" kojim je upravljalo lice J. K. On je, kako je potvrđeno za Provjereno, zadržan u bolnici u Doboju.

Kako je ranije saopšteno, Policijski službenici Policijske stanice Šamac obavili su uviđaj na licu mjesta.

O saobraćajnoj nezgodi obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je naložio preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka nezgode.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Šamac

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