Novi poslanik PSS-a teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila danas u mjestu Crkvina, na putu Šamac - Modriča, teško je povrijeđen Vedran Čakarević, novoizabrani poslanik Pokreta "Sigurna Srpska", potvrđeno je za portal Provjereno.
Udes se dogodio u noći utorak na srijedu, a učestvovala su dva teretna vozila i jedan putnički.
Čakarević je bio suvozač u "Audiju" kojim je upravljalo lice J. K. On je, kako je potvrđeno za Provjereno, zadržan u bolnici u Doboju.
Kako je ranije saopšteno, Policijski službenici Policijske stanice Šamac obavili su uviđaj na licu mjesta.
O saobraćajnoj nezgodi obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je naložio preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka nezgode.
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