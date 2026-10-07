Upozorenje roditeljima u BiH: Ovaj proizvod za djecu može biti rizik

Na tržištu Bosne i Hercegovine pronađena je dječija hodalica koja predstavlja ozbiljan rizik od povreda, zbog čega je pokrenuto njeno povlačenje i uništavanj

Prema podacima Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine, riječ je o modelu BEE 3 - 1 ASST MLT – 809M, artikl LC 1743.

Hodalica ne štiti dijete od pada niz stepenice

Kao razlog za proglašavanje proizvoda nesigurnim navodi se činjenica da dječija hodalica nema odgovarajuću zaštitu od pada niz stepenice.

Zbog toga se proizvod tokom upotrebe može sklopiti ili pasti niz stepenice, što može dovesti do povreda djeteta.

Utvrđeno je i da označavanje proizvoda, informacije o proizvodu i uputstvo za upotrebu nisu u skladu s propisanim zahtjevima.

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Proizvod zbog toga ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda Bosne i Hercegovine, kao ni standardom BAS EN 1273+A1:2025.

Proizvod se povlači s tržišta

Nadležne institucije poduzele su mjere povlačenja dječije hodalice s tržišta i njenog uništavanja.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH posebno je uputila preporuku potrošačima koji su već kupili ovaj proizvod. Preporučuje se da hodalicu odmah prestanu koristiti i da je vrate u trgovinu u kojoj su je kupili.

Riječ je o proizvodu za koji je utvrđen ozbiljan nivo rizika, zbog čega se roditeljima i drugim potrošačima savjetuje da provjere da li se ovaj model nalazi u njihovom domu i da ga više ne koriste.