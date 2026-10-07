Vraća se temperatura od 30 stepeni, ali stižu i pljuskovi

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme uz temperaturu vazduha i do 30 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i zapadu biće oblačno, uz povremenu kišu, na jugu ponegdje i uz jače pljuskove, a na sjeveru i istoku biće uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenjivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

BiH Košarac: Najveći izborni gubitnik je Konaković

Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 14, na zapadu i jugu i do 18 stepeni, a maksimalna od 23 do 30, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar, južnih smjerova, dok će u Hercegovini i na zapadu povremeno biti i olujnih udara.