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Vraća se temperatura od 30 stepeni, ali stižu i pljuskovi

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07.10.2026 15:56

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Сунце
Foto: pexels/Luis Delgado

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti toplo, vjetrovito i promjenjivo oblačno vrijeme uz temperaturu vazduha i do 30 stepeni Celzijusovih.

Na jugu i zapadu biće oblačno, uz povremenu kišu, na jugu ponegdje i uz jače pljuskove, a na sjeveru i istoku biće uglavnom suvo i toplo uz sunčane periode i promjenjivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

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Uveče i naredne noći padavine će jačati na zapadu i do narednog jutra će se širiti ka istoku.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 14, na zapadu i jugu i do 18 stepeni, a maksimalna od 23 do 30, u višim predjelima od 18 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar, južnih smjerova, dok će u Hercegovini i na zapadu povremeno biti i olujnih udara.

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