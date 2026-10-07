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Snimak sa svadbe zapalio mreže: Mladoženja pretjerao sa tortom, mlada mu odmah uzvratila

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07.10.2026 12:20

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Свадбена весеља често прате различити обичаји, а један од њих је и симболично мазање младенаца тортом по лицу. Ипак, овај младожења очигледно је заборавио на ријеч „симболично“.
Foto: Instagram/djordje.savanovic/printscreen

Svadbena veselja često prate različiti običaji, a jedan od njih je i simbolično mazanje mladenaca tortom po licu. Ipak, ovaj mladoženja očigledno je zaboravio na riječ „simbolično“.

Na snimku koji je postao hit na društvenim mrežama vidi se trenutak kada mladoženja uzima komad svadbene torte i prilazi mladi, pokušavajući da joj ga razmaže po licu.

Riječ je o našem pjevaču krajiških i narodnih pjesama, Đorđu Savanoviću, a koji je postao izuzetno popularan i na društvenim mrežama, gdje često dijeli emotivne i šaljive trenutke sa svojom sada suprugom, porodicom i prijateljima.

Mlada je njegov pokušaj da je namaže tortom po licu očigledno pokušala da spriječi i jasno pokazala da joj se ta ideja ne dopada. Međutim, Đorđe nije odustajao, pa joj je tortu namazao po licu, na njeno vidno negodovanje.

A onda je uslijedio preokret

Mlada je dohvatila dobar komad torte i mladoženji uzvratila istom mjerom i nije ga nimalo štedjela. Za nekoliko sekundi i njegovo lice bilo je prekriveno tortom, a za razliku od nje on se smijao i vidno zabavljao.

Iako je mazanje tortom po licu mladenaca običaj koji se na nekim svadbama praktikuje iz šale i radi zabave, ovaj snimak je ponovo pokrenuo raspravu o tome gdje prestaje šala, a počinje nepoštovanje želje druge osobe.

U svakom slučaju, mlada je pokazala da ne planira da ostane dužna pa je mladoženja dobio svoj dio svadbene torte.

Komentari na pomenuti video bili su različiti te nije manjkalo ni onih kojima je bio simpatičan ovaj trenutak, dok je bilo i onih koji su osuli paljbu po Đorđu.

Osim borbe sa tortom, važno je napomenuti da je ista bila zaista posebno ukrašena, a riječ je o tradicionalnom Zmijanjskom vezu, koji se našao kao detalj i na vjenčanici dok je mladoženja nosio tradicionalnu nošnju.

A šta vi misliste? Da li je malo pretjerao ili ipak ne?

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Tagovi :

Svadbena torta

Svadba

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incident

video snimak

tradicija

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