Požar u Grnčarevu pod kontrolom

Autor:ATV redakcija
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Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen, izjavio je Srni komandir trebinjskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" Miloš Vučurević.
On je rekao da je stanje na terenu jutros dobro i da vatrogasci dežuraju jer se ponegdje vatra tokom noći razgorijevala od vjetra.
U gašenju tog požara, koji je izbilo juče, učestvovali su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, "Lastve" i Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".
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