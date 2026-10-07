Požar u Grnčarevu pod kontrolom

Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen, izjavio je Srni komandir trebinjskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" Miloš Vučurević.

On je rekao da je stanje na terenu jutros dobro i da vatrogasci dežuraju jer se ponegdje vatra tokom noći razgorijevala od vjetra.

U gašenju tog požara, koji je izbilo juče, učestvovali su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, "Lastve" i Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".