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Požar u Grnčarevu pod kontrolom

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07.10.2026 09:02

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Пожар у Гранчареву код Требиња стављен је под контролу и скоро је угашен, изјавио је Срни командир требињског Добровољног ватрогасног друштва "Ластва" Милош Вучуревић.
Foto: Srna

Požar u Grančarevu kod Trebinja stavljen je pod kontrolu i skoro je ugašen, izjavio je Srni komandir trebinjskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva" Miloš Vučurević.

On je rekao da je stanje na terenu jutros dobro i da vatrogasci dežuraju jer se ponegdje vatra tokom noći razgorijevala od vjetra.

U gašenju tog požara, koji je izbilo juče, učestvovali su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, "Lastve" i Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".

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Tagovi :

Trebinje

VD Lastva

požar

Vatrogasci

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