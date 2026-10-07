Čula je propovijed apostola Pavla i zauvijek promijenila život: Danas slavimo Svetu Teklu

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Svetu prvomučenicu i ravnoapostolnu Teklu, učenicu apostola Pavla, čije je ime u hrišćanskom predanju ostalo simbol istrajnosti u veri. Istog dana proslavljaju se i prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i prepodobni David Srpski.

Priča o Svetoj Tekli počinje u mladosti, kada je, slušajući propoved apostola Pavla, odlučila da prihvati hrišćanstvo. Ta odluka donijela joj je sukob sa porodicom, progone i stradanja, ali je, prema njenom žitiju, ostala nepokolebljiva uprkos svim pritiscima.

Ko je bila Sveta Tekla i zašto je nazivaju prvomučenicom?

Prema crkvenom predanju, Tekla je rođena u Ikoniji, u uglednoj mnogobožačkoj porodici. Imala je osamnaest godina i bila je vjerena kada je čula apostola Pavla, čija ju je propoved podstakla da život posveti Hristu i odustane od planiranog braka.

Njena majka protivila se toj odluci, a pritisci su prerasli u progon. Žitije opisuje da je Tekla bila osuđena na spaljivanje, ali da je Božjom pomoći ostala nepovrijeđena. Kasnije je u Antiohiji, nakon što se suprotstavila pokušaju jednog moćnika da je uzme silom, bila bačena pred divlje zvjeri, koje je, prema istom predanju, nisu povredile.

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Po oslobađanju je nastavila da propoveda Jevanđelje, a potom se povukla u okolinu Selevkije, gdje je živjela podvižnički. Predanje njen život povezuje i sa iscjeljenjima bolesnih.

Naziv prvomučenica odnosi se na njeno prvenstvo među ženama koje su stradale za Hrista, dok se kao ravnoapostolna poštuje zbog širenja hrišćanske vere.

Dan molitve i sjećanja na srpske svetitelje

Praznik Svete Tekle prilika je da se vjernici kroz molitvu i bogosluženje podsjete njenog života, posebno hrabrosti sa kojom je ostala vjerna svom izboru. Njeno žitije u središte stavlja istrajnost, čak i kada podrška izostane među najbližima.

Istog dana obilježava se i prepodobni Simon, odnosno Stefan Prvovenčani, koji je pred smrt primio monaški čin. Sveti kralj Vladislav, njegov sin, poznat je kao ktitor Mileševe i vladar koji je u svoju zadužbinu preneo mošti Svetog Save iz Trnova.

Prepodobni David Srpski, prije monašenja knez Dimitrije, bio je Vukanov sin i unuk Stefana Nemanje, a njegova zadužbina je manastir Davidovica kod Brodareva.

Tako se 7. oktobra u crkvenom kalendaru susreću sjećanje na jednu od najpoznatijih žena ranog hrišćanstva i duhovno nasljeđe srpskih svetitelja iz porodice Nemanjića.