Logo

Čula je propovijed apostola Pavla i zauvijek promijenila život: Danas slavimo Svetu Teklu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 07:14

Komentari:

0
Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Foto: pexels/Şiyar AKBALIK

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Svetu prvomučenicu i ravnoapostolnu Teklu, učenicu apostola Pavla, čije je ime u hrišćanskom predanju ostalo simbol istrajnosti u veri. Istog dana proslavljaju se i prepodobni Simon, Sveti kralj Vladislav i prepodobni David Srpski.

Priča o Svetoj Tekli počinje u mladosti, kada je, slušajući propoved apostola Pavla, odlučila da prihvati hrišćanstvo. Ta odluka donijela joj je sukob sa porodicom, progone i stradanja, ali je, prema njenom žitiju, ostala nepokolebljiva uprkos svim pritiscima.

Ko je bila Sveta Tekla i zašto je nazivaju prvomučenicom?

Prema crkvenom predanju, Tekla je rođena u Ikoniji, u uglednoj mnogobožačkoj porodici. Imala je osamnaest godina i bila je vjerena kada je čula apostola Pavla, čija ju je propoved podstakla da život posveti Hristu i odustane od planiranog braka.

Njena majka protivila se toj odluci, a pritisci su prerasli u progon. Žitije opisuje da je Tekla bila osuđena na spaljivanje, ali da je Božjom pomoći ostala nepovrijeđena. Kasnije je u Antiohiji, nakon što se suprotstavila pokušaju jednog moćnika da je uzme silom, bila bačena pred divlje zvjeri, koje je, prema istom predanju, nisu povredile.

Црква

Društvo

Slavimo Začeće Svetog Jovana: Danas se molimo za ono što nam je najvažnije

Po oslobađanju je nastavila da propoveda Jevanđelje, a potom se povukla u okolinu Selevkije, gdje je živjela podvižnički. Predanje njen život povezuje i sa iscjeljenjima bolesnih.

Naziv prvomučenica odnosi se na njeno prvenstvo među ženama koje su stradale za Hrista, dok se kao ravnoapostolna poštuje zbog širenja hrišćanske vere.

Dan molitve i sjećanja na srpske svetitelje

Praznik Svete Tekle prilika je da se vjernici kroz molitvu i bogosluženje podsjete njenog života, posebno hrabrosti sa kojom je ostala vjerna svom izboru. Njeno žitije u središte stavlja istrajnost, čak i kada podrška izostane među najbližima.

Istog dana obilježava se i prepodobni Simon, odnosno Stefan Prvovenčani, koji je pred smrt primio monaški čin. Sveti kralj Vladislav, njegov sin, poznat je kao ktitor Mileševe i vladar koji je u svoju zadužbinu preneo mošti Svetog Save iz Trnova.

Prepodobni David Srpski, prije monašenja knez Dimitrije, bio je Vukanov sin i unuk Stefana Nemanje, a njegova zadužbina je manastir Davidovica kod Brodareva.

Tako se 7. oktobra u crkvenom kalendaru susreću sjećanje na jednu od najpoznatijih žena ranog hrišćanstva i duhovno nasljeđe srpskih svetitelja iz porodice Nemanjića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svetac

vjera

Crkva

Srpska pravoslavna crkva

Sveta prvomučenica i ravnoapostolna Tekla

Komentari (0)

Pročitajte više

Црква

Društvo

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

3 d

0
црква свијеће молитва светац

Društvo

Sutra slavimo svetitelja koji je hrišćanstvo branio i pred carem

3 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Danas slavimo Svete mučenike: Uradite ovu stvar za mir i zdravlje

5 d

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Sutra gledajte u nebo! Krv svetitelja otvara vrata raja

5 d

0

Više iz rubrike

Биљана Плавшић

Društvo

Sahrana Biljane Plavšić u Banjaluci

3 h

0
Шљива родила боље него лани: Ракије ће бити, а ево колико ће коштати литар

Društvo

Šljiva rodila bolje nego lani: Rakije će biti, a evo koliko će koštati litar

13 h

0
Икона Свете Текле која је празнује 7. октобра.

Društvo

Sutra se slavi Sveta Tekla: Bila osuđena na spaljivanje, ali je ostala nepovrijeđena

13 h

0
Смртоносни вирус потврђен код зечева у БиХ: Издато упозорење ловцима

Društvo

Smrtonosni virus potvrđen kod zečeva u BiH: Izdato upozorenje lovcima

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima