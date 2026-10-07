Logo

Probudila se Krista Pajk nakon neuspjelog pogubljenja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 07:48

Komentari:

0
Криста Пика
Foto: Društvena mreža X/Suhr Majesty

Krista Pajk (50), koja je prošle sedmice preživjela dvije smrtonosne injekcije tokom neuspjelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, probudila se, svjesna je i razgovara, saopštili su sinoć njeni advokati.

Pajk se, prenosi „Njujork tajms“, i dalje nalazi na intenzivnom liječenju u bolnici u Nešvilu, naveli su njeni advokati.

Prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvjesna, ali advokati očekuju da će oporavak dugo trajati.

„Krista je preživjela i oporavljaće se dan po dan“, naveli su njeni advokati.

Pajk se, napominje njujorški list, smatra prvom osobom koja je preživjela primjenu doza lijeka namijenjenog za izvršenje smrtne kazne.

Eksperti i njen pravni tim ističu da je njen očigledni oporavak bez presedana.

U bolnici se nalazi od kasno uveče prošle srijede, nakon što je svjedocima postalo jasno da i dalje diše poslije primjene dvije doze pentobarbitala, lijeka koji se koristi za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom.

Ona je prethodnih dana bila bez svijesti i priključena na respirator, dok je medicinsko osoblje radilo na tome da iz njenog organizma ukloni lijek.

Advokati su posebno ukazali na to da je Pajk, koja je, prema njihovim navodima, zadobila opekotine i druge povrede ruke, i dalje bila vezana lisicama i lancima za bolnički krevet.

Njeni advokati ponovo su pozvali guvernera Tenesija Bila Lija, republikanca, da razmotri mogućnost da Pajk ostatak života provede u zatvoru, umjesto da nad njom bude izvršena smrtna kazna.

Pajk se tri decenije nalazila u zatvoru u kojem se izvršava smrtna kazna, nakon što je osuđena zbog učešća u mučenju i ubistvu školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine, prenosi B92

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krista Pajk

pogubljenje

Smrtna kazna

Tenesi

bolnica

liječenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp o uzrocima protesta u Francuskoj: "Nije riječ o školi, nego o islamu"

3 h

0
Најновија, ударна вијест

Svijet

Rusija zasula Kijev raketama i dronovima – gore četvrti

3 h

1
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Herojski podvig ruskog vojnika: Nosio povrijeđenog saborca 10 kilometara da bi mu spasao život

3 h

0
мачка животиња кућни љубимац

Svijet

Noću izlazili na ulice pa ukrali 2.700 mačaka i preprodavali ih za meso!

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima