Probudila se Krista Pajk nakon neuspjelog pogubljenja

Krista Pajk (50), koja je prošle sedmice preživjela dvije smrtonosne injekcije tokom neuspjelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, probudila se, svjesna je i razgovara, saopštili su sinoć njeni advokati.

Pajk se, prenosi „Njujork tajms“, i dalje nalazi na intenzivnom liječenju u bolnici u Nešvilu, naveli su njeni advokati.

Prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvjesna, ali advokati očekuju da će oporavak dugo trajati.

„Krista je preživjela i oporavljaće se dan po dan“, naveli su njeni advokati.

Pajk se, napominje njujorški list, smatra prvom osobom koja je preživjela primjenu doza lijeka namijenjenog za izvršenje smrtne kazne.

Eksperti i njen pravni tim ističu da je njen očigledni oporavak bez presedana.

U bolnici se nalazi od kasno uveče prošle srijede, nakon što je svjedocima postalo jasno da i dalje diše poslije primjene dvije doze pentobarbitala, lijeka koji se koristi za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom.

Ona je prethodnih dana bila bez svijesti i priključena na respirator, dok je medicinsko osoblje radilo na tome da iz njenog organizma ukloni lijek.

Advokati su posebno ukazali na to da je Pajk, koja je, prema njihovim navodima, zadobila opekotine i druge povrede ruke, i dalje bila vezana lisicama i lancima za bolnički krevet.

Njeni advokati ponovo su pozvali guvernera Tenesija Bila Lija, republikanca, da razmotri mogućnost da Pajk ostatak života provede u zatvoru, umjesto da nad njom bude izvršena smrtna kazna.

Pajk se tri decenije nalazila u zatvoru u kojem se izvršava smrtna kazna, nakon što je osuđena zbog učešća u mučenju i ubistvu školske drugarice Kolin Slemer 1995. godine, prenosi B92