Noću izlazili na ulice pa ukrali 2.700 mačaka i preprodavali ih za meso!

Policija u vijetnamskom Ho Ši Minu uhapsila je 12 muškaraca osumnjičenih da su vodili mrežu koja je širom grada krala i preprodavala oko 2.700 mačaka za meso, objavili su vijetnamski državni mediji.

Policija je identifikovala 39-godišnjeg Luu Thanh Binha kao navodnog vođu mreže. Protiv njega i još 11 osoba vodi se istraga zbog krađe, objavili su državni mediji u ponedjeljak.

Istražitelji su utvrdili da je Binh kupovao ukradene mačke, držao ih u objektu na sjeveru grada, a zatim ih preprodavao za meso. Sarađivao je sa dobavljačima koji su angažovali druge ljude da motociklima obilaze stambene četvrti od 23 do 4 časa ujutro, traže mačke i svake noći uhvate između četiri i 10 mačaka.

Mačje meso češće se konzumira na sjeveru zemlje

Konzumiranje psećeg i mačjeg mesa nije specifično samo za Vijetnam, već je prisutno i u drugim dijelovima Azije, iako nije uobičajena praksa. U Vijetnamu se mačje meso tradicionalno češće konzumira na sjeveru zemlje, posebno među starijim generacijama, piše Asošijeted pres.

Ta praksa je u padu zbog sve većeg broja kućnih ljubimaca i urbanizacije, a mlađi Vijetnamci sve češće pse i mačke smatraju životinjama za druženje.

Više od 250.000 ljudi potpisalo je 2024. godine peticiju kojom se traži okončanje trgovine psećim i mačjim mesom u Vijetnamu. Neki vjeruju da jedenje mačjeg mesa donosi sreću, iako za takve tvrdnje nema naučnih dokaza.

Policija 13 mačaka vratila vlasnicima

Policija je 8. jula upala u objekat koji je koristila ta mreža i pronašla oko 50 mačaka i nekoliko desetina zamki, izvijestili su državni mediji.

Osumnjičeni su istražiteljima rekli da su ukrali i prodali oko 2.700 mačaka, navode mediji. Policija nije objavila koliko je dugo mreža djelovala.

Policija je 13 mačaka zaplijenjenih tokom racije vratila njihovim vlasnicima. O ostalima se brine neprofitna organizacija za zaštitu životinja, dok vlasti pokušavaju utvrditi kome pripadaju.

Prema vijetnamskom zakonu, psi i mačke smatraju se privatnim vlasništvom, pa se njihova krađa tretira kao krađa imovine. Krivični progon uglavnom se pokreće kada vrijednost ukradene imovine premašuje dva miliona donga, odnosno oko 77 dolara.

U odvojenoj raciji u junu policija je objavila da je spasila više od 400 mačaka. Najmanje 40 vraćeno je vlasnicima, ali je pronađeno i nekoliko desetina uginulih mačaka zapakovanih u led,