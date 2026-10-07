Logo

Noću izlazili na ulice pa ukrali 2.700 mačaka i preprodavali ih za meso!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.10.2026 06:52

Komentari:

0
мачка животиња кућни љубимац
Foto: Pexels/ Joshuan Barboza

Policija u vijetnamskom Ho Ši Minu uhapsila je 12 muškaraca osumnjičenih da su vodili mrežu koja je širom grada krala i preprodavala oko 2.700 mačaka za meso, objavili su vijetnamski državni mediji.

Policija je identifikovala 39-godišnjeg Luu Thanh Binha kao navodnog vođu mreže. Protiv njega i još 11 osoba vodi se istraga zbog krađe, objavili su državni mediji u ponedjeljak.

Istražitelji su utvrdili da je Binh kupovao ukradene mačke, držao ih u objektu na sjeveru grada, a zatim ih preprodavao za meso. Sarađivao je sa dobavljačima koji su angažovali druge ljude da motociklima obilaze stambene četvrti od 23 do 4 časa ujutro, traže mačke i svake noći uhvate između četiri i 10 mačaka.

Mačje meso češće se konzumira na sjeveru zemlje

Konzumiranje psećeg i mačjeg mesa nije specifično samo za Vijetnam, već je prisutno i u drugim dijelovima Azije, iako nije uobičajena praksa. U Vijetnamu se mačje meso tradicionalno češće konzumira na sjeveru zemlje, posebno među starijim generacijama, piše Asošijeted pres.

Ta praksa je u padu zbog sve većeg broja kućnih ljubimaca i urbanizacije, a mlađi Vijetnamci sve češće pse i mačke smatraju životinjama za druženje.

Više od 250.000 ljudi potpisalo je 2024. godine peticiju kojom se traži okončanje trgovine psećim i mačjim mesom u Vijetnamu. Neki vjeruju da jedenje mačjeg mesa donosi sreću, iako za takve tvrdnje nema naučnih dokaza.

Policija 13 mačaka vratila vlasnicima

Policija je 8. jula upala u objekat koji je koristila ta mreža i pronašla oko 50 mačaka i nekoliko desetina zamki, izvijestili su državni mediji.

Osumnjičeni su istražiteljima rekli da su ukrali i prodali oko 2.700 mačaka, navode mediji. Policija nije objavila koliko je dugo mreža djelovala.

Policija je 13 mačaka zaplijenjenih tokom racije vratila njihovim vlasnicima. O ostalima se brine neprofitna organizacija za zaštitu životinja, dok vlasti pokušavaju utvrditi kome pripadaju.

Prema vijetnamskom zakonu, psi i mačke smatraju se privatnim vlasništvom, pa se njihova krađa tretira kao krađa imovine. Krivični progon uglavnom se pokreće kada vrijednost ukradene imovine premašuje dva miliona donga, odnosno oko 77 dolara.

U odvojenoj raciji u junu policija je objavila da je spasila više od 400 mačaka. Najmanje 40 vraćeno je vlasnicima, ali je pronađeno i nekoliko desetina uginulih mačaka zapakovanih u led,

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mačka

Vijetnam

Krađa

hapšenje

meso

Komentari (0)

Više iz rubrike

У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.

Svijet

Nastavak sukoba u Saudijskoj Arabiji: Katar posreduje između Vašingtona i Teherana

4 h

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Svijet

Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

11 h

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Njemački policajci slučajno otkrili bjegunca iz BiH

12 h

0
Комби аустријске полиције.

Svijet

Dramatično hapšenje na ulicama Beča: Uhapšena žena iz BiH

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

49

Zel i Peleg zahvalili Dodiku: Srpska među prvima stala uz Izrael

10

47

Hoće li cijene goriva u Srpskoj uskoro da padnu?

10

37

Benjamina Karić neće prihvatiti mandat, ostaje načelnica

10

32

Komemoracija povodom smrti Biljane Plavšić

10

29

Ovo su poruke "Studentske liste" zbog koje su reagovali srpski studenti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima