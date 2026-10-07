Nastavak sukoba u Saudijskoj Arabiji: Katar posreduje između Vašingtona i Teherana

U Jemenu je zbog eskalacije sukoba sa Hutima od početka avgusta raseljeno više od 130.000 ljudi, dok su napadi pogodili i dva aerodroma u Saudijskoj Arabiji.

Izraelske snage pripremaju se za mogući sukob sa Palestinskom upravom na Zapadnoj obali, uz najavu kratke i snažne vojne operacije. Katar u međuvremenu posreduje u nastojanjima da se nastave pregovori Vašingtona i Teherana.

Bijela kuća demantovala je da je predsjednik SAD Donald Tramp pozvao Iran da napadne Los Anđeles i San Dijego, navodeći da je govorio o posljedicama koje bi nuklearni Iran predstavljao za američke gradove, dok su demokrate njegove izjave ocijenile kao opasne.

Istovremeno, posljedice regionalne eskalacije sve su izraženije u Jemenu, gdje je, prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, od početka avgusta raseljeno više od 130.000 ljudi, dok je Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila 959 poginulih i 4.207 ranjenih od 6. avgusta do 2. oktobra.

U međuvremenu, izraelski ministar odbrane Izrael Kac obavijestio je članove vlade o vojnim pripremama za mogući sukob sa Palestinskom upravom na Zapadnoj obali, koji bi, kako je naveo, uključio kopnene i vazdušne snage i bio kratak i snažan.

Dok se tenzije šire regionom, Katar nastavlja da posreduje između Vašingtona i Teherana, a direktor za medije katarskog Ministarstva spoljnih poslova Ibrahim Sultan el Hašimi potvrdio je da su u toku kontakti i posjete s ciljem nastavka pregovora SAD i Irana.

Dodatno zaoštravanje zabilježeno je u Saudijskoj Arabiji, gdje su u ponedjeljak uveče Huti gađali aerodrom u Džizanu i međunarodni aerodrom u Nadžranu, pri čemu su tri osobe lakše povrijeđene, a pričinjena je manja materijalna šteta.

(RTS)