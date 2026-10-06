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Dramatično hapšenje na ulicama Beča: Uhapšena žena iz BiH

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06.10.2026 22:43

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Nakon šokantnog hapšenja na ulicama Beča, državljanka Bosne i Hercegovine priznala je da je prijetila službeniku bečke Službe za zaštitu d‌jece i mladih, direktno ga optužujući da joj je on oduzeo starateljstvo nad d‌jetetom.

Na ispitivanju, osumnjičena je priznala sve; od prijetnji do uhođenja. Tokom saslušanja u policiji je izjavila da je njen motiv bio to što ga smatra direktno odgovornim za gubitak starateljstva nad svojim detetom.

Mlada majka je navodno više puta proganjala i prijetila zaposlenom u Službi za zaštitu d‌jece i mladih u Beču (MA 11) ispred njegove kancelarije tokom perioda od nekoliko mjeseci.

Šokantno hapšenje na ulici

Nakon posljednje verbalne prijetnje koju je uputila nakon što je krenuo sa posla, on je prijavio slučaj policiji i ona je uhapšena. On je u prijavi rekao da mu prijeti da će ga ubiti.

Policijski službenici policijske stanice Recergase uhapsili su d‌jevojku nakon kratkog pokušaja bjekstva. Tokom pretresa, kod nje je pronađen kuhinjski nož.

Po nalogu Javnog tužilaštva u Beču, 21-godišnja državljanka BiH sprovedena je u popravnu ustanovu, pišu Nezavisne novine.

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Austrija

hapšenje

uhapšena žena

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