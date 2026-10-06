Čović najavio sastanke sa pobjednicima izbora

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, najavio je da bi već naredne sedmice trebalo da budu održani prvi sastanci predstavnika stranaka koje su osvojile najviše glasova, a razgovori bi mogli biti organizovani u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci.

Govoreći o novom sazivu domova naroda, Čović je izrazio očekivanje da će HDZ BiH imati više delegata nego u sadašnjem sazivu, navodeći da su kontakti sa pobjednicima iz druga dva naroda već uspostavljeni.

"Logično bi bilo da oni koji su dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu te sastanke. Siguran sam da ćemo iduće sedmice imati sastanke, bilo da su u Mostaru, Sarajevu ili Banjaluci. To je pitanje dogovora, ali partnerski su odnosi takvi da ne vidim tu problema", rekao je Čović, prenosi RTV Herceg-Bosne.

Kako je pojasnio, riječ bi bila o prvim, preliminarnim razgovorima na kojima bi trebalo da bude utvrđena dinamika budućih pregovora.

Čović je govorio i o mogućoj podjeli funkcija u budućoj vlasti, navodeći da je dio odnosa unaprijed definisan.

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"Znamo da će ovaj put Bošnjak biti predsjedavajući Savjeta ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore i oko nekih drugih resora, ali rano je još oko tih detalja pričati. Najvažnije je da imamo jedno uvjerenje da smo završili proces izbora, da ostaje iza nas i da se okrenemo budućnosti", istakao je Čović.

Kao ključne prioritete HDZ-a BiH Čović je izdvojio evropski put Bosne i Hercegovine i izmjene Izbornog zakona.

"To je prioritet svih prioriteta. Znači, radi Bosne i Hercegovine, ne samo radi hrvatskog naroda", poručio je Čović.

On smatra da pitanje predstavljanja Hrvata treba riješiti prije narednog izbornog ciklusa, te očekuje da će budući politički partneri tu temu odmah staviti na pregovarački sto.

"Neke prijedloge već imamo u parlamentarnoj proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je promijeniti Izborni zakon", rekao je predsjednik HDZ-a BiH.

Pored Izbornog zakona i evropskog puta BiH, Čović je najavio i razgovore o Strategiji do 2040. godine.

Prema njegovim riječima, taj dokument trebalo bi da ponudi rješenja za pokretanje ključnih projekata koji bi doprinijeli ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS.