BiH ide desno: Reset na koncept dva entiteta i tri konstitutivna naroda

SNSD, SDA i HDZ BiH – Bosna i Hercegovina ide desno i, ma koliko jaukali manipulatori koji decenijama u BiH drže predavanje o građanskom društvu kojim maskiraju unitarističke afinitete, jasno desno u BiH znači reset na koncept da se BiH sastoji iz dva entetita i tri konstitutivna naroda.

SNSD, SDA i HDZ jedina je logika za sastavljanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine na osnovu prebrojane volje naroda. Lidera stranke koja je svoju apsolutnu pobjedu na izborima proglasila sat i po nakon zatvaranja biračkih mjesta, iako je sigurno dobro znao ko je pobjednik s druge strane međuentitetske linije, te noći nisu zanimali brojevi s druge strane – samo suština.

"Ovo mijenja mnogo štošta. Ovo redefiniše političke odnose u Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini koja je skrnavila Dejtonski sporazum. Jedina šansa vidimo da se vratimo na izvorni Dejtonski sporazum, ako još uvijek hoće", rekao je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH su crvena linija preko koje neće ni SDA – neupućen bi mogao pomisliti da SNSD i SDA dijele istu viziju Bosne i Hercegovine. Ali nešto mnogo pragmatičnije igra ključnu ulogu u potencijalu zajedničke vlasti.

"Na izvjestan način, mi smo dioničarsko društvo. Svak ima kontrolni paket nečega i bez njega ne možete. Mi nećemo, naravno, praviti vlast s onim s kojim ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno uspostavimo Vijeće ministara, Federalnu vladu i slično. Radićemo s onima koji imaju dovoljno ruku i u Predstavničkom domu i u Domu naroda", naveo je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Realpolitika bliska je i Hrvatima u BiH. Njihove koalicione težnje odavno nisu tajna, posebno na krilima nevjerovatne okolnosti da ponovo imaju člana Predsjedništva.

"Pristojno je da kao predsjednik stranke da čestitam pobjednicima i unutar bošnjačkog političkog prostora, kao i predstavnika Republike Srpske. Sve je to ono što je nas krasilo proteklo vrijeme. Neki su zamjerali što koalicijski kapacitet gradimo već četiri godine – s jednom, drugom ili petom političkom opcijom na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, ali ozbiljna, odgovorna politika mora na taj način razmišljati", istakao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.

Najglasniji u pokušaju da razvale jedinu prirodnu koaliciju na nivou BiH su oni koji bi da sami odlučuju u ime sva tri naroda, ali nemaju kapacitet da predstavljaju ni taj jedan narod kojem pripadaju. Poslije debakla na izborima preostalo im je da se udvaraju Bakiru Izetbegoviću.

"Mi nikada u vlast, od vlasti da bi zadržali neku fotelju, to ne. Izbacivanje SNSD-a je projekat koji zahtjeva širu platformu. Podržaćemo tu SDA-ovu ili neku širu većinu ukoliko to bude put da se može izbaciti SNSD iz vlasti. Podržati? Ma, podržati. Ne moramo dobiti nijednu poziciju. Broj jedan prioritet je ne može SNSD biti vlast", kazao je predsjednik NiP Elmedin Konaković.

Nakon što nije uspio da ubijedi građane u Federaciji, Elmedin Konaković bi sad da ubjeđuje sina Alije Izetbegovića koliko mrzi Milorada Dodika i SNSD. A Bakir Izetbegović, koliko god da su mu Bošnjaci na izboru člana Predsjedništva pokazali da im možda ne djeluje dostojan, nije adresa za takmičenje u bivanju musliman. Još gore po Konakovića, počistio ga je na izborima i zna da računa.

Dobio je lider SDA odmah u izbornoj noći i direktno novinarsko pitanje, postavljeno tako da ga je sramota ali neophodno ponoviti. Pitali su ga koliko je loše što je SNSD dobio ovoliko glasova i da li je ikako moguće izbjeći SNSD. Naravno da je loše, kaže Izetbegović, ali...

"Vidjećemo. Stavićemo to na olovku sutra. Vjerovatno neće biti moguće, jer kao što rekoh, i oni su suvlasnici tih vlada. Ne bi rekao da će to biti moguće. Radite s onim koji su pobjednici, je li, koji imaju kontrolne pakete. Mi smo jedni od tih koji imaju kontrolni paket, vjerovatno SNSD i HDZ, pa ćemo onda vidjeti šta dalje i kako", dodao je Izetbegović.

Postoji matematička računica u kojoj nema kontrolnog paketa od 4 delegata u klubu naroda u Domu naroda BiH o kojem govori Bakir Izetbegović. Ali politička matematika nije samo ona sadržana u Izbornom zakonu i upustvima za izbor delegata.

Matematika u Predsjedništvu BiH je takva da će u njemu sljedeće četiri godine sjediti tri pripadnika konstitutivnih naroda koje su birala tri naroda u BiH.

"Želim da naš rad u sljedeće četiri godine kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije, da ne bude glavna tema je li 2:1 ili 1:2 nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu", istakla je novoizabrani hrvatski član Predsjedništva BiH Darjana Filipović.

Denis Bećirović, neprikosnoveni ali usamljeni pobjednik građanske opcije u BiH, već je počeo da priprema teren za nova pravdanja zašto nije ispunio obećanja o Bosni koja do sada nije uspio da ispuni ni dok je Željko Komšić sjedio u Predsjedništvu.

"Prema onome što sam ja čuo, članica Predsjedništva BiH sada iz HDZ-a je javno obećala da želi da Bosna i Hercegovina ide u NATO savez. Ako je to tako kao što govori, to je 2:1 za NATO savez u Predsjedništvu. Javno govori da želi u Evropsku uniju, onda je to 2:1 za snage u Predsjedništvu koje žele u Evropsku uniju", tvrdi bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović.

Nije tajna da Hrvati žele u Evropsku uniju i NATO, ali ima nešto što možda žele daleko više – za početak, izbornu jedinicu koja bi im garantovala da više nikad neće morati da strijepe od toga da li će u Predsjedništvu BiH poslije svakih izbora sjediti hrvatski član kojeg je birao hrvatski narod. Ne želim da neko shvata da sada imamo 2:1, poručuje Milorad Dodik, ali postavlja pitanje.

"Kako su se sada sjetili te priče 2:1. Šta je bilo svih ovih godina – i kad sam ja bio član Predsjedništva i Željka kad je bila. Stalno je bilo 2:1", dodao je Dodik.

Željka Cvijanović ne oglašava se po pitanju novog odnosa snaga u Predsjedništvu BiH. A i zašto bi – s blizu 300 hiljada glasova na izborima u nedjelju, dobila je signal da Srbi u Republici Srpskoj imaju puno povjerenje u ono što radi.

"Mogu da obećam da nikad neću izdati interese Republike Srpske i da ću uvijek imati na umu potrebu i interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje – mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu", kazala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Dežurni dušebrižnici za budućnost Bosne i Hercegovine odmah su poskakali da konstatuju kako vlast SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH znači opasnost od blokada i mogućnost da se u BiH sljedeće četiri godine ne dešava ništa bitno. I taj scenario je opcija, ali takav odnos snaga legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda brzo će pokazati da li je u aktuelnom unutrašnjem i globalnom političkom trenutku, i u jednoj verziji Bosna i Hercegovina moguća država.