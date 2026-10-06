Raspudić: Komšić je politički monstrum

Poslanik u hrvatskom Saboru Nino Raspudić komentarišući izborne rezultate u BiH kaže da je Željko Komšić politički monstrum.

Raspudić smatra da temeljni problem ostaje nepromijenjen izborni zakon. "Dobra je stvar što su Hrvati sami izabrali svoju predstavnicu u Predsjedništvu, međutim, to ne rješava problem jer za četiri godine možemo ponovno dobiti novog Željka Komšića", upozorio je.

"Ono na čemu moraju insistirati i hrvatski predstavnici u BiH, ali i Hrvatska, jest promjena izbornog zakona koja će garantovati svakom narodu da sam izabere svoje političke predstavnike", dodao je.

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Tvrdi kako izborni rezultati pokazuju svu apsurdnost slučaja Željka Komšića. "Komšić je politički monstrum. To je čovjek, odmah iza ratnih zločinaca, po tome što je učinio BiH svojim d‌jelovanjem", ustvrdio je.

"Očito se vidi da je Izetbegović teret stranci"

Rekao je da su izbori pokazali zanimljive odnose unutar bošnjačkog političkog korpusa.

"Ovd‌je se dogodila zanimljiva stvar. Očekivala se tijesna trka između Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića i ona je na koncu takva i bila. Ono što je sada zanimljivo, kada se analizira bošnjački politički korpus, jest da je SDA odnijela prilično veliku pobjedu, ali je njen kandidat za Predsjedništvo izgubio. Tu se očito vidi da je Bakir Izetbegović teret stranci", napomenuo je.

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Vjeruje da će nakon izbora situacija biti realnija jer su Hrvati sami izabrali svoju predstavnicu u Predsjedništvu, ali upozorava na položaj Hrvata u Srednjoj Bosni.

"Ono što je zabrinjavajuće za Hrvate i o čemu hrvatska politika u BiH mora voditi računa jest pozicija Hrvata u Srednjobosanskom kantonu, gd‌je su prvi put izgubili trećinu i mogućnost kontrole", naveo je.