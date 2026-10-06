Federacija BiH se zadužila za gotovo 50 miliona KM

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Foto: ATV

Federacija BiH zadužila se danas za 49.989.477 KM emisijom obveznica na Sarajevskoj berzi, objavila je ova berza.

Planirani iznos emisije je 50 miliona KM, koliko je i ostvareni iznos. Ukupan iznos pristiglih ponuda je 86.876.000 KM, a iznos prihvaćenih ponuda je 50 miliona KM. Na aukciji je postignuta ponderisana prosječna kamatna stopa od 4,2576 odsto, dok je rok dospijeća 7. oktobar 2031. godine, prenosi Srna. Srbija Prevrnuo se šleper, više od 500 gajbi piva zatrpalo put!

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