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Federacija BiH se zadužila za gotovo 50 miliona KM

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06.10.2026 15:11

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Сарајево
Foto: ATV

Federacija BiH zadužila se danas za 49.989.477 KM emisijom obveznica na Sarajevskoj berzi, objavila je ova berza.

Planirani iznos emisije je 50 miliona KM, koliko je i ostvareni iznos.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 86.876.000 KM, a iznos prihvaćenih ponuda je 50 miliona KM.

Na aukciji je postignuta ponderisana prosječna kamatna stopa od 4,2576 odsto, dok je rok dospijeća 7. oktobar 2031. godine, prenosi Srna.

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Federacija BiH

zaduženje

Milioni

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