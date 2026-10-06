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Marija (29) nestala prije šest godina: Tragičan epilog potrage

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06.10.2026 16:08

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policija Srbija
Foto: Tanjug/AP

Višegodišnja agonija i neizvjesnost porodice Kepić iz Aranđelovca dobile su tragičan epilog - Marija Kepić (29), koja je bez traga nestala krajem oktobra 2020. godine, pronađena je mrtva.

Njeni posmrtni ostaci, koji su, prema nezvaničnim informacijama, bili umotani u ćebad, pronađeni su u šumovitom području u blizini poznate pećine Risovača kod Aranđelovca, piše Kurir.

Nezvanično, kosti su pronađene još u maju ove godine. Nakon toga je uslijedio dugotrajan i složen proces identifikacije, a nedavno pristigli rezultati DNK analiza potvrdili su najcrnje slutnje – riječ je o djevojci za kojom se bezuspješno tragalo gotovo šest godina.

Porodica godinama živjela u nadi

Marijini najbliži godinama su pokušavali da rekonstruišu njene posljednje korake, istovremeno se nadajući da je živa.

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Vijest o zvaničnoj potvrdi identiteta dodatno ih je slomila.

"Roditelji su van sebe od bola. Godinama su živeli u neizvesnosti, nadajući se da će se Marija odnekud pojaviti. Nedavno su je sahranili, ali im je i dalje teško da prihvate da je više nema i da se sve ovako završilo", naveo je izvor blizak porodici za "Kurir".

Nestala u ranim jutarnjim časovima

Marija Kepić nestala je 29. oktobra 2020. godine, u ranim jutarnjim časovima.

Iz porodičnog doma izašla je prije nego što su se ostali ukućani probudili, a sa sobom je ponijela samo torbu.

Dva dana prije nestanka raskinula je emotivnu vezu, ali, prema riječima njenih najbližih, ništa u njenom ponašanju nije ukazivalo na to da planira da ode od kuće.

U to vrijeme bila je nezaposlena, ali je ubrzo trebalo da počne da radi u svojoj struci kao medicinska sestra.

Nakon što se nije vratila kući, porodica je bezuspješno pokušavala da stupi u kontakt s njom. Pozivi su ostajali bez odgovora, a o njenom kretanju nije bilo nikakvog traga sve do proljeća ove godine.

Istraga treba da otkrije uzrok smrti

Pronalazak posmrtnih ostataka otvorio je nova, još teža pitanja – kako je Marija stradala i kako su se njeni posmrtni ostaci našli na lokaciji kod pećine Risovača.

O svemu je obaviješteno Više javno tužilaštvo u Kragujevcu.

U toku su dodatna detaljna vještačenja koja bi trebalo da utvrde tačan uzrok smrti, odnosno da li je riječ o prirodnoj ili nasilnoj smrti, kao i sve okolnosti pod kojima je Marija nestala tog kobnog oktobarskog jutra.

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Marija Kepić

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