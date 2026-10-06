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U Beogradu opijelo Biljani Plavšić

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06.10.2026 10:51

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Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.
Foto: RTRS

Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služi se u Beogradu, a sahrana je sutra, 7. oktobra, u Banjaluci.

Opijelo se služi na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banjaluku.

Komemoracija će biti održana sutra s početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na banjalučkom groblju Sveti Pantelija.

Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.

(RTRS)

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Biljana Plavšić

sahrana

Beograd

Banja Luka

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