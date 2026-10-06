U Beogradu opijelo Biljani Plavšić

Autor:ATV redakcija
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Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služi se u Beogradu, a sahrana je sutra, 7. oktobra, u Banjaluci.
Opijelo se služi na Novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen za Banjaluku.
Komemoracija će biti održana sutra s početkom u 10 časova u Banskom dvoru u Banjaluci, dok je sahrana zakazana za 13 časova na banjalučkom groblju Sveti Pantelija.
Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
(RTRS)
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