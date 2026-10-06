GP Rača zatvorena, vozačima se preporučuju GP Pavlovića most i Šepak

Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog motornog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Rača - Sremska Rača, saopštili su iz AMS Srpske.

Granični prelaz Rača u potpunosti je zatvoren zbog čišćenja puta nakon požara na kamionu i vozačima se do daljeg preporučuju alternativni granični prelazi Pavlovića most i Šepak, preporučuju iz Saveza.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta, saopštili su iz AMS RS-a.