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GP Rača zatvorena, vozačima se preporučuju GP Pavlovića most i Šepak

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06.10.2026 11:31

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Гранични прелаз Рача у потпуности је затворен због чишћења пута након пожара на камиону и возачима се до даљег препоручују алтернативни гранични прелази Павловића мост и Шепак, речено је у Ауто-мото савезу Републике Српске.
Foto: AMSRS

Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog motornog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Rača - Sremska Rača, saopštili su iz AMS Srpske.

Granični prelaz Rača u potpunosti je zatvoren zbog čišćenja puta nakon požara na kamionu i vozačima se do daljeg preporučuju alternativni granični prelazi Pavlovića most i Šepak, preporučuju iz Saveza.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta, saopštili su iz AMS RS-a.

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Tagovi :

Rača

Rača dva – Sremska Rača dva

Kamion

požar

obustava saobraćaja

Auto-moto savez Republike Srpske

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