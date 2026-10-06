GP Rača zatvorena, vozačima se preporučuju GP Pavlovića most i Šepak

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog motornog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Rača - Sremska Rača, saopštili su iz AMS Srpske.
Granični prelaz Rača u potpunosti je zatvoren zbog čišćenja puta nakon požara na kamionu i vozačima se do daljeg preporučuju alternativni granični prelazi Pavlovića most i Šepak, preporučuju iz Saveza.
Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta, saopštili su iz AMS RS-a.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
45
13
41
13
37
13
24
13
20
Trenutno na programu