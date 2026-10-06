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Dijete (13) prevezeno helikopterom iz Banjaluke u Beograd u bolnicu

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06.10.2026 11:28

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su bolesno trinaestogodišnje dijete na liječenje iz Banjaluke u Beograd, rečeno je Srni iz Uprave.

Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.

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Beograd

UKC Republike Srpske

transportovana pacijentkinja

Helikopter

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