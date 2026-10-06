Dijete (13) prevezeno helikopterom iz Banjaluke u Beograd u bolnicu

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Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su bolesno trinaestogodišnje dijete na liječenje iz Banjaluke u Beograd, rečeno je Srni iz Uprave.

Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.

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