Dijete (13) prevezeno helikopterom iz Banjaluke u Beograd u bolnicu

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske prevezli su bolesno trinaestogodišnje dijete na liječenje iz Banjaluke u Beograd, rečeno je Srni iz Uprave.
Pacijent je prevezen iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.
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