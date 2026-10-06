Izgorjeli kamion uklonjen sa puta na Rači: Na snazi i dalje obustava saobraćaja

Kamion koji je izgorio na mostu preko rijeke Save na graničnom prelazu Rača uklonjen je sa puta i u toku je čišćenje kolovoza, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina.

Vlasnik kamiona nije tražio uviđaj.

Starješina bijeljinskih vatrogasaca Mile Spasojević rekao je Srni da se kamion, koji je prevozio aluminijumske ljestve iz BiH za Rumuniju, zapalio se sinoć iz nepoznatih razloga i potpuno izgorio.

Na snazi je i dalje obustava saobraćaja.