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Srpska bogatija za 24 bebe

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06.10.2026 08:03

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 14 djevojčica i 10 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Prijedoru tri, Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Bijeljini jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Pet djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i dječak, po dvije djevojčice u Zvorniku i Foči, po jedna djevojčica i jedan dječak u Doboju i Istočnom Sarajevu i jedna djevojčica u Bijeljini.

U porodilištima u Trebinju, Gradišci i Nevesinju nije bilo novorođenih.

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Republika Srpska

rođene bebe

Porodilišta

majka

Dijete

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