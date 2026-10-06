Srpska bogatija za 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 14 djevojčica i 10 dječaka.

U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Prijedoru tri, Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Bijeljini jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Pet djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i dječak, po dvije djevojčice u Zvorniku i Foči, po jedna djevojčica i jedan dječak u Doboju i Istočnom Sarajevu i jedna djevojčica u Bijeljini.

U porodilištima u Trebinju, Gradišci i Nevesinju nije bilo novorođenih.