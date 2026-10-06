Srpska bogatija za 24 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 14 djevojčica i 10 dječaka.
U Banjaluci je rođeno 12 beba, u Prijedoru tri, Doboju, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Foči po dvije, a u Bijeljini jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.
Pet djevojčica i sedam dječaka rođeno je u Banjaluci, dvije djevojčice i dječak, po dvije djevojčice u Zvorniku i Foči, po jedna djevojčica i jedan dječak u Doboju i Istočnom Sarajevu i jedna djevojčica u Bijeljini.
U porodilištima u Trebinju, Gradišci i Nevesinju nije bilo novorođenih.
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