SNSD za Narodnu skupštinu Srpske osvojio 126.995 glasova više od PSS-a

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Foto: ATV

Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 198.633 glasova, odnosno 39,06 odsto, što je za 126.995 više od Pokreta "Sigurna Srpska", koji ima 71.708 ili 14,08 odsto.

SDS – Volja naroda osvojio je 61.483 glasova ili 12,08 odsto, a DNS-NPS 28.303, odnosno 5,56 procenata, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon obrađenih 95,48 odsto biračkih mjesta. Socijalistička partija Petar Đokić dobila je povjerenje 27.674 birača, Ujedinjena Srpska 26.927, SPS – Goran Slak 23.447, dok Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića ima 23.410 glasova. Važećih listića bilo je 509.115, a ukupno nevažećih po svim osnovama 51.401, prenosi Srna.

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