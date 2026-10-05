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Bodiroga: Počelo je čišćenje u SDS-u

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05.10.2026 20:45

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Огњен Бодирога
Foto: ATV

SDS-ov Ognjen Bodiroga kaže da je počelo pročišćavanje Srpske demokratske stranke šaljući poruku i Ljubiši Petroviću, a i onima koji ga podržavaju.

"Statut je jasan, ko ga krši, snosi posljedice. Nema izuzetaka. Ako podržavaš čovjeka koji krši Statut SDS-a, a uz to javno podržava kandidata druge političke organizacije, onda svjesno staješ na stranu kršenja Statuta. A time i sam kršiš Statut", kaže Bodiroga.

Po njemu, stvar je čista kao suza i poručuje da to kaže Statut SDS-a.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša danas je, 05.oktobra, isključio iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića. Time su potvrđene tvrdnje naših izvora iz stranke. Ipak, nisu se svi složili sa odlukom Blanuše koji odbrojava svoje dane na čelu SDS-a.

Бранко Блануша
Branko Blanuša
ATV

Prvi je reagovao Milan Miličević, gradonačelnik Teslića, koji je pozvao Blanušu da povuče odluku o izbacivanju Petrovića.

"Odgovoran odnos prema Srpskoj demokratskoj stranci, nakon izbornog rezultata koji je na istorijskom minimumu za državotvornu stranku, je da predsjednik stranke ponudi ostavku, a s njim i rukovodstvo stranke. Ne želim praviti poređenja sa nekim ranijim predsjednicima Srpske demokratske stranke koji su to učinili uz mnogo bolji rezultat, pa ni sa mojom neopozivom ostavkom koja je bila čin pokušaja očuvanja jedinstva stranke koji, nažalost, nije uspio nego je, naprotiv, produbio jaz unutarstranačkih struja. Ovo je trenutak za odgovorne, a ne ishitrene odluke!", poručio je Miličević.

Милан Миличевић

Republika Srpska

Miličević Blanuši: Povuci odluku ili da očekujemo nova isključenja?

Burno je reagovao i SDS-ov Želimir Nešković na isključenje Petrovića iz stranke.

On kaže da odluke u afektu ne mogu biti put za jačanje SDS-a i one se ne smiju donositi samostalno.

"Ali ovaj moj poziv na razum i jedinstvo ne znači ćutanje o greškama niti oslobađanje rukovodstva od odgovornosti. Naprotiv, potrebno je otvoriti ozbiljnu i odgovornu raspravu o rezultatima izbora i svim razlozima i prethodnim postupcima zbog kojih je SDS ostvario istorijski minimum glasova, a ne stvari sagledavati samo iz jednog ugla", rekao je Nešković.

Prema njegovim riječima, odgovornost za loš rezultat je prije svega na rukovodstvu stranke i ne može se prebacivati na lokalne odbore i pojedince.

Oglasio se i Ljubiša Petrović

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović oglasio se na svom Fejsbuku nakon što ga je predsjednik SDS-a Branko Blanuša izbacio iz stranke.

Sudeći prema njegovoj izjavi on od SDS-a ne odustaje te najavljuje pravne korake.

Љубиша Петровић и Милан Миличевић

Republika Srpska

Oglasio se Petrović nakon izbacivanja iz SDS-a: Ćeraćemo se još, nije zvonilo

"Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, i upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke", poručio je Petrović.

"Još nije zvonilo, i dalje traje nastava! Ćeraćemo se još!", kaže Ljubiša Petrović.

Razlozi za isključivanje Petrovića

Ljubiša Petrović je tokom priprema za opšte izbore 2026. otvoreno podržao Nebojšu Vukanovića, kandidata Liste za pravdu i red umjesto stranačkog kolege Marinka Božovića.

Osim toga, Petrović je bio i na tribinama Vukanovića, dok je skup SDS-a u Bijeljini izgledao kao i rezultat Branka Blanuše na izborima.

Централна предизборна трибина СДС-а

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Fijasko SDS-a u Bijeljini: Poluprazna sala, pa večera bez Petrovića – novi raskol u vrhu stranke?

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Branko Blanuša

Ognjen Bodiroga

SDS

Milan Miličević

Ljubiša Petrović

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