Ubjedljiva pobjeda SNSD-a: Stižu čestitke iz regiona i svijeta

Aleksandar Vučić, bivši predsjednik Srbije, čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na ubjedljivoj pobjedi SNSD-a na opštim izborima, te poželio sve najbolje srpskom narodu u Republici Srpskoj.

Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević čestitao je, veliku izbornu pobjedu svojim dragim prijateljima – Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, Savi Miniću, Igoru Dodiku i svim članovima i simpatizerima SNSD-a.

"Bravo Mile . Zajedno nastavljamo da radimo za mir, stabilnost i napredak!“, poručio je Vučević na instagramu

Čestitke stižu iz Mađarske od bivšeg premijera Viktora Orbana, na ubjedljivoj pobjedi na izborima u BiH.

"Velika pobjeda! Čestitke predsjedniku Dodiku ,svim našim prijateljima iz SNSD-a – posebno Cvijanovićevoj i Miniću – na ubjedljivoj pobedi na izborima u BiH. Snažan mandat za nastavak zalaganja za interese i prava Republike Srpske", napisao je Orban na Iks-u.

„Sjajne vijesti! Tako sam ponosan. Živjela Republika Srpska! Živjela sloboda!-napisao je predsjednik Republikanske partije u Izraelu Mark Zel na Iksu. Zel je čestitajući pobjedu kandidatu SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željki ocijenio da će njenom pobjedom u Sarajevu biti barem jedan istinski demokrata.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar ocjenjuje da pobjeda odražava povjerenje koje narod ima u politiku Milorada Dodika.

„Najtoplije čestitke našim prijateljima predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, srpskom članu Predsjedništva i SNSD-u na njihovoj odlučujućoj pobjedi. ...“ napisao je između ostalog Sar na Iksu.

Čestitke nisu izostale ni iz Crne Gore. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević čestitao je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku ubjedljivu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i BiH.

"Upućujem čestitke Željki Cvijanović i Savi Miniću na rekordno ostvarenim rezultatima. Sad je najvažnije graditi jedinstvo srpskog naroda, jer samo ujedinjeni možemo graditi svijetlu budućnost za našu djecu bez sukoba i ratova ", naveo je Knežević.

Čestitkama se pridružio i predsjednik Crne Gore. Jakov Milatović čestitao je Željki Cvijanović, Denisu Bećiroviću i Darijani Filipović na izboru za članove Predsjedništva BiH na proteklih opštim izborima.

"Želim im uspješan mandat i odgovorno obavljanje povjerene dužnosti", naveo je Milatović.

Povodom ubjedljive pobjede SNSD-a oglasio se i jedan od najznačajnijih medijskih i političkih savjetnika američkog predsjednika. Bred Parskal na Iksu je napisao – "Hrišćani, pravoslavni Srbi iz Republike Srpske ponovo su digli svoj glas, uz Božiju pomoć i u ime istinske demokratije. Svijet se mijenja , pažljivo posmatrajte", naveo je Parskal.

Čestitke SNSD-u stižu i iz Austrije. Poslanik Slobodarske partije Ilija Tufegdžić ocijenio je da pobjeda na svim nivoima pokazuje kome su građani ukazali povjerenje.