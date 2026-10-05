Ko ulazi u Narodnu skupštinu Republike Srpske?

SNSD je napredovao za 5 poslanika, odnosno za 2 u odnosu na kraj mandata, pa bi, prema trenutnom broju prebrojanih glasova mogao da ima 34 mandata u Parlamentu. Slijedi PSS, koji će podijeliti 12 mandata, dok bi SDS, prema trenutnoj računici trebalo da ima - kao i do kraja prethodnog saziva - 11 mandata, dva manje od onog što su usvojili na prethodnim izborima. NPS i DNS, Socijalistička partija, Demos i NDP, te Ujedinjena Srpska imaće po 5 poslanika, dok u Skupštinu ulaze još SPS i Lista za pravdu i red s po četiri. Stranke koje na republičkom nivou nisu osvojile dovoljan broj glasova, ali su to uspjele u pojedinim izbornim jedinicama, su Koalicija za državu koja tim putem dobija 2 mandata i Republička stranka srpske koja dobija 1 mandat.

SNSD je osvojio najviše mandata u svih devet izbornih jedinica.

Novi saziv NSRS ATV

U Banjaluci SNSD dobija četiri, PSS tri, a po jedan mandat SDS, SP–DEMOS, Ujedinjena Srpska, SPS i lista „Za pravdu i red“. U Bijeljini SNSD ima tri mandata, a po jedan PSS, SDS, SP–DEMOS, Ujedinjena Srpska i NPS–DNS. U Doboju SNSD osvaja tri mandata, SDS jedan i SP–DEMOS jedan, dok u Zvorniku SNSD ima tri, a po jedan PSS, SDS, Ujedinjena Srpska i NPS–DNS.

Izborne jedinice ATV

Najviše pojedinačnih glasova osvojio je Igor Dodik iz SNSD-a, koji je prvom pojavom na kandidatskoj listi osvojio, prema najnovijem presjeku, 19.351. Draško Stanivuković ima priliku da se vrati u Skupštinu s 16.499 osvojenih glasova. Devet od deset najbolje plasiranih dolazi iz SNSD-a, pa će u Parlamentu, među ostalim, sigurno biti mjesta za poslanike u prethodnom sazivu Danijela Jošića i Ninu Bukejlović, direktora Poreske uprave Republike Srpske, Gorana Maričića, gradonačelnika Laktaša, Miroslava Bojića, aktuelnog ministra saobraćaja i veza, Zorana Stevanovića. U Parlament se, među ostalim, vraćaju i SDS-ovi Ognjen Bodiroga, Darko Berjan i Tomica Stojanović, PSS-ovi Tanja Vukomanović, Slaviša Marković, Mirna Savić Banjac, Maja Dragojević-Stojić, te dalje Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske, Darko Banjac iz Narodne partije Srpske, Igor Crnadak s novim PDP-om Republike Srpske.

Kompenzacijske liste ATV

U novi saziv, prema trenutnom presjeku, sa kompenzacionih lista ulaze, između ostalih, Srđan Mazalica iz SNSD-a, Velko Borovina iz PSS-a, Sonja Karadžić-Jovićević iz SDS-a, Nedeljko Čubrilović sa liste SP–DEMOS–NDP, Mirela Kajkut-Zeljković iz Ujedinjene Srpske, te Zagorka Grahovac i Đorđe Vučinić sa liste „Za pravdu i red“.

Ipak, neka od dobro poznatih političkih imena neće sjesti u poslaničke klupe. Nebojša Vukanović je mandat tražio kroz trku za srpskog člana Predsjedništva BiH, dok mandat u NSRS, prema sadašnjem rasporedu, nemaju ni Jelena Trivić ni lista Vlade Đajića. Ni Petar Đokić ne ulazi kao poslanik po sadašnjoj raspodjeli, kompenzacioni mandat koalicione liste pripada Nedjeljku Čubriloviću.

Konačna slika još nije potpuno zaključena, jer je CIK primio rezultate s nešto više od 95% biračkih mjesta. Centralna izborna komisija BiH tek treba da utvrdi i potvrdi konačne rezultate. Mandati nekih poslanika mogu zavisiti od svakog novog evidentiranog glasa.