Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

Autor:ATV redakcija
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Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović doživio je debakl u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, nakon čega je održao govor u kojem je "udario" na glasače poručujući da "narod voli laži i prevare".
Ova njegova izjava izazvala je brojne reakcije, a nije promakla ni Gorici Dodik, kćerki Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a - stranke koja je najveći pobjednik izbora.
Ona je na svom profilu na mreži Iks objavila insert iz predstave "Kralj Ibi", uz opis da je to "Vukanović danas".
Pogledajte snimak.
Vukanović danas🤡 https://t.co/FoBGvl8MBx— Gorica (@goricadodik) October 5, 2026
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