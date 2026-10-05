Gorica Dodik snimkom opisala Vukanovića nakon izbornog debakla

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović doživio je debakl u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, nakon čega je održao govor u kojem je "udario" na glasače poručujući da "narod voli laži i prevare".

Ova njegova izjava izazvala je brojne reakcije, a nije promakla ni Gorici Dodik, kćerki Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a - stranke koja je najveći pobjednik izbora.

Ona je na svom profilu na mreži Iks objavila insert iz predstave "Kralj Ibi", uz opis da je to "Vukanović danas".

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