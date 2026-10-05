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Jedina agencija koja se nije plašila istine: "Metrics" zatvorio usta svim "analitičarima"

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05.10.2026 18:25

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Једина агенција која се није плашила истине: "Metrics" затворио уста свим "аналитичарима"
Foto: screenshot / Metrics

Istraživanje javnog mnjenja često su jedna od glavnih tema u predizbornim kampanjama. Mnogi "mašu" sa brojkama, ali kada se zatvore biračka mjesta, realnost bude potpuno drugačija, i onda nastaje muk.

Ipak, sve ono što je neko "prognozirao" iz brojnih razloga, ostaće zabilježeno za nauk. Sa druge strane renomirane agencije, koje imaju relevantna istraživanja, nalaze se na udaru političkih aktera, samo zato što im se brojke ne sviđaju. Nakon još jednih izbora u Republici Srpskoj, oglasili su se iz agencije "Metrics", te navode da su jedina istraživačka agencija koja je objavila konkretne projekcije rezultata izbora 2026. godine.

"Dok su izborni rezultati još bili nepoznanica, "Metrics" je javno stao iza svojih podataka, kao jedina istraživačka agencija koja je objavila konkretne projekcije rezultata izbora 2026. godine. Za takav potez nije dovoljno samo sprovesti istraživanje. Potrebni su povjerenje u metodologiju, kvalitet prikupljenih podataka i spremnost da svoj rad javno stavite na provjeru. I upravo smo to uradili", navode iz ove agencije.

Kako navode, procenti koje su objavili prije izbora gotovo su preslikani u ostvarene rezultate

"Naše projekcije tačno su identifikovale ishode u sva tri segmenta koja smo javno predstavili. Ali ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da se preciznost nije završila samo na tome. Procenti koje smo objavili prije izbora gotovo su preslikani u ostvarene rezultate", navode iz Metricsa i dodaju:

"Odstupanja između naših javno objavljenih projekcija i ostvarenih rezultata iznosila su svega 1 do 3 procentna poena, u okviru prikazane statističke margine od ±3 procentna poena.

To je za nas najbolja potvrda kvaliteta terenskog rada, reprezentativnosti uzorka, metodologije i statističkog modeliranja na kojima gradimo svoja istraživanja."

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Metriks konsalting

Istraživanje javnog mnjenja

Izbori 2026

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