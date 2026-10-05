Nemate pameti, loši ste ljudi: Romanić ljut na kumove i rodbinu nakon izbora

Autor:ATV redakcija
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Radovan Romanić, kandidat Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ogorčen je izbornim rezultatima pa je odlučio da pošalje poruku svojim prijateljima, kumovima i rodbini.
Romanić je ostao bez poslaničke fotelje osvojivši 711 glasova u Izbornoj jedinici 1, a nakon pristiglih rezultata "vatru je otvorio" na njemu, do juče, najbliže ljude.
Poručio im je da nemaju pameti i petlje, te da su loši ljudi.
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"Omarska više nema poslanika. Moja rodbina, kumovi, prijatelji, drugovi, komšije i saradnici nemaju svog narodnog poslanika – i to svojom odlukom", napisao je on na Fejsbuku.
Romanić smatra da na tim prostorima nije bio iskreniji i korektniji čovjek od njega.
"I vi to znate, ali nemate pameti i petlje. Loši ste ljudi i ne želite dobro svom mjestu. Hvala, srećno, ali bez mene. Ja idem dalje i ne okrećem se", poručio je Romanić.
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