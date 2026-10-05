Nije glasala za sebe: Kandidatkinja u banjalučkoj izbornoj jedinici upisala nulu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dok se sumiraju rezultati parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, svakog trenutka pristižu i zanimljivi podaci.
Jedan od tih podataka je i da jedna kandidatkinja za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice 3 nije glasala ni sama za sebe.
Bar se to zaključuje na 93,94 odsto prebrojanih glasova.
BiH
Ovo su imena direktno izabranih poslanika u Parlament FBiH
Riječ je o Tijani Vernački iz Stranke Život koja za sada nema nijedan glas.
Iako je ostalo da se utvrde rezultati sa još 25 biračkih mjesta i promjene su svakako moguće, ovaj podatak je i te kako zanimljiv.
Lista ove stranke donosi još nekoliko zanimljivih detalja, pa tako kolega Tatjane Vernački Siniša Jeftenić ima svega jedan glas.
Republika Srpska
Koliko su partije dobile mandata: Najubjedljivija pobjeda SNSD, SDS izgubio titulu
Po svega dva glasa sa ove liste osvojilo je čak pet kandidata - Dragana Pelikan, Dragan Knežević, Zvezdana Šormaz, Borislav Štrkić i Miodrag Lazić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
3 h2
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
4 h7
Najnovije
Najčitanije
18
58
18
57
18
53
18
53
18
53
Trenutno na programu