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Nije glasala za sebe: Kandidatkinja u banjalučkoj izbornoj jedinici upisala nulu

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05.10.2026 15:32

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Бирачко мјесто, Крупа на Уни. Избори 2026.
Foto: Srna

Dok se sumiraju rezultati parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, svakog trenutka pristižu i zanimljivi podaci.

Jedan od tih podataka je i da jedna kandidatkinja za Narodnu skupštinu iz Izborne jedinice 3 nije glasala ni sama za sebe.

Bar se to zaključuje na 93,94 odsto prebrojanih glasova.

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Riječ je o Tijani Vernački iz Stranke Život koja za sada nema nijedan glas.

Iako je ostalo da se utvrde rezultati sa još 25 biračkih mjesta i promjene su svakako moguće, ovaj podatak je i te kako zanimljiv.

Ni drugi iz stranke se nisu iskazali

Lista ove stranke donosi još nekoliko zanimljivih detalja, pa tako kolega Tatjane Vernački Siniša Jeftenić ima svega jedan glas.

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Po svega dva glasa sa ove liste osvojilo je čak pet kandidata - Dragana Pelikan, Dragan Knežević, Zvezdana Šormaz, Borislav Štrkić i Miodrag Lazić.

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Izbori 2026

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