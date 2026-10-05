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Blanuša zadovoljan porazom

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05.10.2026 15:06

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Бранко Блануша
Foto: Fejsbuk

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša oglasio se dan nakon poraza na izborima za predsjednika Republike Srpske i poručio da je zadovoljan.

Blanuša je zahvalio glasačima koji su izašli na izbore.

"Svim građanima Republike Srpske koji su izašli na izbore zahvaljujem se na tome što su obavili svoju građansku dužnost, posebno se zahvaljujem onima koji su mi dali podršku kao kandidatu za Predsjednika Republike Srpske na ovim izborima".

Blanuša je potom uporedio nešto, što na neki način nije uporedivo. Poručio je da je osvojio više glasova nego opozicione stranke za Narodnu skupštinu.

"Sa ovakvim opozicionim kapacitetom zaista mogu biti zadovoljan postignutim rezultatom jer sam dobio oko 60.000 glasova više nego što su sve opozicione stranke zajedno dobile za Narodnu skupštinu Republike Srpske", napisao je Blanuša.

"Očigledno je da je većina stanovnika Republike Srpske zadovoljna stanjem i podržava politike vladajućih stranaka, a sa moje strane džentlmenski je da čestitam pobjedniku. Mi nastavljamo našu borbu i djelovanje", rekao je.

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