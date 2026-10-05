Miniću i Cvijanovićevoj najviše glasova u Trebinju

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je najviše glasova u Trebinju, Bileći i Nevesinju, a kandidat SDS-a Branko Blanuša u Gacku, Ljubinju i Berkovićima.

Minić je u Trebinju osvojio 8.718 glasova, što je za 2.569 glasova više od Blanuše.

U Bileći su Miniću pripala 2.854 glasa, odnosno oko 400 više nego Blanuši, dok je Nevesinju osvojio 3.555 glasova, odnosno 1.405 više od kandidata SDS-a.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović pobijedila je u Trebinju, Bileći, Gacku i Nevesinju kandidate SDS-a Marinka Božovića i Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića.

Cvijanovićeva je u Trebinju osvojila 8.609 glasova, Vukanović 4.911, a Božović 2.040 glasova.

U Bileći Cvijanovićeva ima 1.398 glasova više od drugoplasiranog Božovića, u Nevesinju 2.360 više od Vukanovića, a u Gacku 582 glasa više od Božovića, prenosi Srna.