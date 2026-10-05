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Tragedija u svijetu gimnastike: Preminuo čuveni olimpijski šampion

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05.10.2026 14:26

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Ружа
Foto: pexels/Karin S

Olimpijski šampion Vladimir Gogoladze preminuo je u 60. godini života, potvrdio je zvanično Gruzijski nacionalni olimpijski komitet.

Uzrok smrti za sada nije saopšten, a sahrana bi trebalo da bude održana u njegovom rodnom gradu Tbilisiju.

„Nacionalni olimpijski odbor Gruzije duboko je ožalošćen smrću olimpijskog prvaka i poznatog gimnastičara Vladimira Gogoladzea“, naveli su u saopštenju za javnost.

Istorijski uspjesi i upis u sportske anale

Jedan od najpoznatijih gimnastičara Vladimir Gogoladze, rođen u Tbilisiju, ostavio je dubok trag u istoriji ovog sporta. Bio je dio čuvene reprezentacije Sovjetskog Saveza koja je osvojila zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine.

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Posebno će ostati zapamćen po nevjerovatnom akrobatskom potezu bio je prvi gimnastičar koji je na Olimpijskim igrama izveo trostruki salto unazad na parteru. Njegovo ime bilo je upisano i u gimnastički kod, pošto su dva elementa zvanično dobila naziv po njemu.

Pored olimpijskog zlata, Gogoladze je osvojio i dvije bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 1985. godine u višeboju i na razboju. Nakon završetka takmičarske karijere preselio se u Sjedinjene Američke Države, gdje je dugi niz godina radio kao trener, prenosi Sportinjo.

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