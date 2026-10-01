Igrači KKI "Vrbas" nastupili za reprezentaciju Srbije u Moskvi

Članovi banjalučkog Vrbasa nedavno su u Moskvi branili boje reprezentacije Srbije u košarci u kolicima i na turniru povodom tri decenije postojanja paraolimpijskog komiteta Rusije osvojili su srebrnu medalju.

Poziv iz Moskve stigao je na adresu banjalučke fondacije “Uz šampione” koja za cilj ima da se kroz brojne aktivnosti stvore što bolji uslovi za razvoj sporta za osobe sa invaliditetom.

Za odlazak u Moskvu, ali i pripreme uoči turnira Švraki i saigračima trebala su finansijska sredstva.

U pomoć im je pritekla Saša Čađo, savjetnik u Kabinetu Republike Srpske uz čiju podršku je reprezentacija Srbije otišla u Rusiji.

Članovi reprezentacije Srbije Saši Čađo su, u znak zahvalnosti, uručili ikonu “Bijelog anđela” koju je oslikala Biljana Nedić.