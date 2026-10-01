Logo

Tramp: Iran možda povezan sa kopilotom koji je pokušao da obori avion

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 21:39

Komentari:

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Iran mogao da bude povezan sa kopilotom kompanije "Flajdubai" koji je pokušao da obori putnički avion sa 174 osobe na letu za Izrael.

Na pitanje novinara da li je upoznat sa mogućim vezama između napadača i Teherana, Tramp je rekao da je to trenutno predmet istrage.

"Na osnovu onoga što čujem rekao bih da je odgovor da", dodao je američki predsjednik, prenosi AP.

Na pitanje da li će SAD intervenisati protiv Irana ako se utvrdi da je Teheran umiješan, Tramp je rekao da će "biti pogođeni veoma jako".

Kopilot, državljanin Omana, napao je pilota iz Indije tokom leta iz Dubaija prema Tel Avivu i pokušao da obori avion.

Putnici su savladali napadača, a piloti koji su bili van dužnosti preuzeli su kontrole i spustili avion u Saudijskoj Arabiji, gdje je napadač i uhapšen, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

Flaj Dubai

Komentari (0)

Pročitajte više

Vladimir Putin i Donald Tramp

Svijet

Putin: Imam dobar i dugogodišnji odnos sa Trampom

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Ekonomija

Amerikanci zaprijetili Njemačkoj i Francuskoj? Moguća zabrana izvoza dizela iz SAD-a

6 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Svijet

Tramp: Vašington bi mogao da poveća intenzitet napada na Iran nakon izbora

9 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: SAD uskoro mora da odluči da li će napasti Iran ili će postići sporazum

16 h

0

Više iz rubrike

Преломни тренутак за свијет: Које главне поруке је Путин послао у обраћању на "Валдају"

Svijet

Prelomni trenutak za svijet: Koje glavne poruke je Putin poslao u obraćanju na "Valdaju"

2 h

0
Преминула дјевојчица која је инспирисала милионе: Борила се са ријетким синдромом

Svijet

Preminula djevojčica koja je inspirisala milione: Borila se sa rijetkim sindromom

2 h

0
Преминула ученица након напада ножем у школи: Ужас у Словачкој

Svijet

Preminula učenica nakon napada nožem u školi: Užas u Slovačkoj

3 h

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

Svijet

Otkriveno je sve osim jedne "sitnice": Evo kako je Krista Pajk preživjela dvije smrtonosne injekcije

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima