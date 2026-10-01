Tramp: Iran možda povezan sa kopilotom koji je pokušao da obori avion

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Iran mogao da bude povezan sa kopilotom kompanije "Flajdubai" koji je pokušao da obori putnički avion sa 174 osobe na letu za Izrael.

Na pitanje novinara da li je upoznat sa mogućim vezama između napadača i Teherana, Tramp je rekao da je to trenutno predmet istrage.

"Na osnovu onoga što čujem rekao bih da je odgovor da", dodao je američki predsjednik, prenosi AP.

Na pitanje da li će SAD intervenisati protiv Irana ako se utvrdi da je Teheran umiješan, Tramp je rekao da će "biti pogođeni veoma jako".

Kopilot, državljanin Omana, napao je pilota iz Indije tokom leta iz Dubaija prema Tel Avivu i pokušao da obori avion.

Putnici su savladali napadača, a piloti koji su bili van dužnosti preuzeli su kontrole i spustili avion u Saudijskoj Arabiji, gdje je napadač i uhapšen, prenosi Srna.