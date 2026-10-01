Tramp: SAD uskoro mora da odluči da li će napasti Iran ili će postići sporazum

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom, upozorivši da se trenutna "pat-pozicija" bliži kraju.

- Možda ćemo ih dići u vazduh. Moramo da donesemo tu odluku. Da li da ih dignemo u vazduh ili da postignemo sporazum - rekao je Tramp novinarima u Ovalnoj sobi.

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On je istakao da se "trenutak bliži" i da će se to "veoma brzo okončati, na ovaj ili onaj način".

(Tanjug)