Jeleni Golubović opljačkana kuća od 300.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Jeleni Golubović opljačkana je kuća na Avali, saznaje "Kurir".
Rijaliti učesnici nepoznati počinilac orobio je drvenu kuću u koju je uložila skoro 300.000 evra, pa su joj pokrali čak i namještaj, knjige, a poskidali su joj i štekere i osigurače.
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Saznanja "Kurira" potvrdila je Jelena, koja je i dalje u šoku zbog svega što se desilo.
"Tačno je. Pokrali su mi i namještaj, krevet, osigurače, štekere... Sve! Mislim da je lopov neki ostrašćeni fan ili neko ko je smrtno zaljubljen u mene jer je uzeo i krevet, knjige... Ali nije uzeo ćebad, a posteljinu i jastuke jeste. S obzirom da su jastuci jeftini, jasno je da se radi o ozlojeđenom muškarcu, koji može samo da mašta o meni", rekla je Golubovićeva.
Kako kaže, policiji ipak nije prijavila provalu.
"Nisam mogla da zovem policiju jer kuća zvanično nije obijena. Ali s obzirom da je u temelj utisnuta čudotvorna voda iz manastira Ostrog, slava mu i milost, ko god je to uradio, vjerujem da će imati košmare dok bude spavao na mom krevetu i jastuku", istakla je rediteljka.
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Podsjetimo, Jelena je dobro unovčila svoje višestruke pobjede u srpskim rijaliti programima. Ona je većinu novca koji je zaradila uložila u gradnju kuće na Avali, gdje provodi dosta vremena.
Dvostruka pobjednica rijalitija "Farma" najprije je pazarila plac nadomak Beograda i izgradila nekretninu po svom ukusu.
Rediteljka je dugo željela da osim stana u samom centru srpske prijestonice ima i svoju vikendicu, gdje će daleko od gradske gužve imati potpunu slobodu i privatnost. Ta želja joj se ostvarila, budući da je kupila imanje na Avali, a početkom 2020. godine je završila izgradnju drvene kuće, što ju je koštalo skoro 300.000 evra.
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