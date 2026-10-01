Fond PIO Srpske se oglasio i obradovao penzionere

Fond PIO Republike Srpske oglasio se saopštenjem i obradovao penzionere saopštenjem o isplati penzija za mjesec septembar.

Da podsjetimo, isplata septembarskih penzija počinje danas, 1. oktobra, a iz Fonda navode da je obuhvaćeno ukupno 296.751 korisnika prava, od čega je 237.877 u Republici Srpskoj, a van Republike Srpske 58.874 korisnika prava.

Za isplatu penzije za septembar potrebno je 185,53 miliona KM u neto iznosu, odnosno 187,75 miliona KM u bruto iznosu.

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"Prosječna penzija iznosi 725,56 KM i čini 42,80% prosječne plate u Republici Srpskoj. Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 723,70 KM i čini 42,70% prosječne plate u Republici Srpskoj", pojašnjavaju u Fondu i dodaju:

"Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za septembar iznosi 1.096,22 KM, što čini 64,67% od prosječne plate u Republici Srpskoj".

Najviša penzija skoro 4.000 KM

Najviša penzija u Republici Srpskoj za mjesec septembar iznosi skoro 4.000 KM, tačnije 3.981,85 KM.

Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u septembru 2026. godine, iznosio je 153,71 milion KM.

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Strukturu korisnika prava za septembar čine starosne penzije sa 65,06%, porodične sa 23,30%, invalidske sa 11,59% i ostala prava sa 0,05%.