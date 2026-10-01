Žene otkrile šta ih više privlači: Brada ili glatko lice?

Još jedna anketa stiže nam iz Njemačke i pokazuje da ako imate bradu i dugu kosu, onda imate lagan prolaz do srca mnogih žena.

Čak 75 odsto žena je reklo da ih privlače mušakrci koji imaju ove atribute. One su rekle da nemaju ništa protiv obrijanih muškaraca sa kratkom kosom, ali da su "dlakaviji" momci seksipilniji.

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One su objasnile i zašto. Žene su rekle da vole muškarce sa bradom i dugom kosom, jer prvenstveno izgledaju nesvakidašnje i jer se oni razlikluju od standardnog tipa muškarca.

Međutim, kao glavni razlog naveli su to da oni izgledaju dosta muževnije i snažnije, i da se pored takvih muškaraca osećaju sigurno.

"Izgled grubijana je nešto što žene oduvijek privlači, a kada muškarac ima veliku bradu i dužu kosu, on ima šmekerski, snažni i skeksipilni izgled koji nas obara s nogu", rekla je jedna od žena koja je učestvovala u anketi, prenosi "Muški magazin".

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Naučnici su potvrdili ove izjave i rekli da žene nisu lude i da su nekada u praistoriji dlakaviji muškarci bili dosta popularniji, jer je to bio simbol snage, muškosti i polne jačine, pa je normalno da se u podsvijesti žena i dalje kriju ovakvi instinkti.