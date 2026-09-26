Kako ženi pružiti savršen oralni užitak - 35 savjeta za muškarce

Istraživanja dokazuju da je oralni se*s najpouzdaniji način da vaša partnerka doživi orgazam. Proučite savjete za savršeni kunilingus i pružite partnerki nezaboravno iskustvo.

Jedna studija objavljena u "Seks end Merital Terapi" pokazala je da manje od jedne petine (18 odsto) vlasnica vulve može doživjeti orgazam samo penetracijom, dok velika većina (72 odsto) zahtijeva klitoralnu stimulaciju kako bi postigla vrhunac, a nijedna vrsta se*sa ne stavlja klitoris na prvo mjesto kao što to čini oralni se*s.

1. LEKCIJA O ANATOMIJI

Iako ste možda imali se*sualnu edukaciju, vjerovatno ste se više bavili postavljanjem kondoma na bananu nego učenjem o se*sualnoj anatomiji.

"Većina nas nikada nije imala priliku upoznati vulvu ili vaginu, niti su nam objašnjeni njihovi izgled i položaj,” kaže Džesika Orajli, stručnjak za se*sualno zdravlje.

Poznavanje tih dijelova nije samo korisno za dobar kunilingus, već i za razumijevanje se*sualne anatomije.

Vulva i vagina nisu isto — vulva uključuje vanjske usne, klitoris, uretralni otvor i druge dijelove, dok je vagina unutrašnji dio. Takođe, mokraća dolazi iz uretre, a ne iz vagine.

2. ZABORAVITE REKLAMNE MITOVE

Naša kultura promoviše ideje da su vagine smrdljive i odvratne, što nije istina.

"Vagine bi trebale mirisati na vagine, a ne na cvijeće", kaže Rejčel Rajt, terapeut.

Najčešće miris uključuje slano, kiselo i bakarno. Zaboravite na mitove o mirisima i izgledima — to će vam pomoći da oboje uživate u oralnom seksu.

3. POBRINITE SE DA ONA TO ŽELI

Prije nego krenete prema vulvi, pitajte za dozvolu.

To može biti se*si i zabavno, a pokazuje entuzijastičan pristanak.

4. RIZIK OD BOLESTI

Iako oralni se*s ne može izazvati trudnoću, rizik od prenosa raznih bolesti je realan.

Herpes, sifilis i druge bolesti mogu se prenijeti oralnim se*som. Razgovarajte o tome i koristite zaštitu poput dentalnih brana, piše "24sata".

5. IZGRADITE UŽITAK

Počnite polako i zavodljivo — poljupci na vratu, trbuhu, unutarnjim bedrima.

Lagana igra sa senzualnim dodirima može podići uzbuđenje. Iščekivanje pomaže da oboje uživate u trenutku i osjećate se povezano.

6. KOMPLIMENTI

Da bi ona uživala, mora biti opuštena. Orgazam je teško postići ako osjećate krivicu, stres ili nelagodu.

Komplimenti mogu pomoći da se ona osjeća sigurno i ugodno.

“Komplimenti puno znače tokom oralnog se*sa", kaže Rejčel Rajt.

7. NAĐITE PRAVU POZICIJU

Postoji mnogo pozicija za oralni se*s, a neke su udobnije od drugih.

Pozicija s partnerom na krevetu, dok vi klečite, dobar je početak. Stavite jastuk ispod koljena za dodatnu udobnost.

8. ISPROBAJTE SJEDENjE NA LICU

Sjedenje na licu može biti ugodno za oboje.

"Njoj može biti udobno ako se nasloni na krevet, a vama je lakše uživati s minimalnim naprezanjem vrata", kaže Erika Smit, edukator za se*s.

9. ISPROBAJTE '69' POZICIJU

Pozicija 69 može biti vrlo intimna i stimulativna.

Oboje možete istovremeno uživati, što ovu poziciju čini erotskom i bliskom, kaže Li Filips, psihoterapeut.

10. DODAJTE SEKSUALNU STOLICU

Za udobnost, ako je ona veće tjelesne građe ili imate problema s vratom, razmislite o stolicama koje olakšavaju oralni seks.

Ove stolice pomažu podržati težinu partnerke dok su genitalije potpuno dostupne za stimulaciju.

11. ISPROBAJTE SEKSUALNI JASTUK

Ako vas boli vrat, vjerovatno ste u nezgodnoj poziciji.

Da biste to izbjegli, koristite seksualni jastuk poput Dejm Pilo ili Liberator Vedže.

Ovi jastuci podižu kukove partnerke i omogućavaju bolji pristup vulvi.

12. UREDITE SVOJ DOM SA SEKSUALNIM NAMJEŠTAJEM

Seksualni namještaj poput stolica i jastuka može poboljšati oralni seks.

"Ovi komadi opremaju vaš dom s prijestoljem uvijek spremnim za akciju", kaže Endži Rauntri.

Mnogi su dizajnirani za bolji pristup genitalijama, a neki dolaze s vezicama za kinkove, što je dodatna zabava.

13. POKRIJTE VEĆE POVRŠINE NA POČETKU

Nemojte odmah ići na klitoris. Počnite s laganim, ravnim pritiskom jezika, pomičući glavu, a ne samo jezik.

Ako vaš partner mijenja pozicije, stavite jezik na cijelu vulvu i pratite njihov pokret.

14. ZAPOČNITE S PRAVIM CILjEM

Prije nego počnete stimulisati klitoris, zapamtite: klitoris je veća struktura nego što izgleda.

Većina se nalazi ispod kože, a 'noge' prolaze uz strane vulve. Ako ne možete pronaći vrh klitorisa očima, nježno proširite usne ili pitajte partnera da vas vodi.

15. POČNITE S LAGANIM PRISTUPOM

Laganiji je bolji na početku. Klitoris je osjetljiv, s oko 8,000 nervnih završetaka, pa nemojte krenuti prejako.

Počnite s indirektnom stimulacijom, poput kružnog lizanja oko klitorisa. Obratite pažnju na reakcije partnera, jer svaki klitoris i vulva zahtijevaju različite pritiske.

"Ako sumnjate, uvijek krenite laganije", savjetuje seksolog Lusi Rove.

16. KORISTITE VRH SVOG JEZIKA

Ako vaša partnerka voli precizno usmjeren užitak, upotrijebite vrh svog jezika za ciljano stimulisdanje. Neki uživaju u brzim pokretima jezika preko klitorisa, dok drugi preferiraju pokrete gdje jezik ulazi i izlazi ili se fokusira na klitoris.

Eksperimentišite s različitim tehnikama!

"Pazite da obratite pažnju na osjetljivost jezika kako biste stvarno lizali klitoris, a ne samo da prelazite po njemu", kaže Orajli.

Ovo je češći problem nego što mislite.

17. KORISTITE RAVNU POVRŠINU SVOG JEZIKA

Neke žene preferiraju opštu stimulaciju, dok druge vole ciljaniju. Koristite ravnu površinu jezika za lagano, ali energično lizanje gore-dole, u krugovima ili od lijeva na desno.

Opušteni jezik pruža blaži pritisak, pa osluškujte partnerove reakcije i prilagodite se njihovim željama.

18. JEZIK NIJE DILDO

Ako postoji nešto što vlasnice vulve ne vole, to je kad partner iznenada pređe na "jezičnu penetraciju", tretirajući jezik kao zamjenu za penis.

Vagina nije tako osjetljiva kao klitoris, stoga je važno pitati svog partnera šta preferira: vanjsku stimulaciju klitorisa ili dublje stimuliranje vaginalnog otvora. Komunikacija je ključ.

19. JEZIK NIJE SAMO ZA KLITORIS

Pored klitorisa, područje vulve, usne, pa čak i unutrašnja strana bedara puni su senzacija.

Istražujte cijelo područje i upotrijebite jezik za stimulaciju drugih erogenih zona.

Ako vaš partner signalizuje da je direktna stimulacija klitorisa preintenzivna, prebacite se na druga područja, poput usana ili unutarnjih bedara.

20. …TO UKLjUČUJE I ZADNjICU

"Anus može biti izuzetno erogen," kažu stručnjaci za seks.

Ulaz u analni kanal ima gotovo isto toliko nervnih završetaka kao klitoris. Ako dobijete odobrenje, možete istraživati analingus.

Ovaj oblik stimulacije može biti izuzetno uzbudljiv, posebno zbog tabu-privlačnosti. Koristite jezik za lagano lizanje, zadirkivanje ili praćenje kružnih pokreta oko analnog otvora.

21. ZADIRKIVANjE PERINEUMA

Perineum, područje smješteno između zadnjice i genitalija, može pružiti nevjerovatan užitak.

"To je glatka koža između vaginalnog otvora i anusa, prepuna nervnih završetaka", objašnjavaju seksolozi.

Ako volite istraživati ovo područje, vaš partner može doživjeti veće zadovoljstvo nego kad se fokusirate samo na klitoris. Neki ljudi čak mogu doživjeti orgazam samo od zadirkivanja perineuma.

Isprobajte različite pritiske i pokrete kako biste otkrili što vašem partneru najviše odgovara.

22. KORISTITE SVOJE PRSTE

Nema pravila koje zabranjuje upotrebu ruku tokom kunilingusa—naprotiv, ruke mogu obogatiti iskustvo.

Ako vaša partnerka uživa u vaginalnoj stimulaciji, dodajte prste u igru. Penetrirajte u vaginu s jednim ili dva prsta i istražujte pokretima "dođi ovamo" ili konstantnim pritiskom na prednji vaginalni zid.

Ako partnerka preferira analnu stimulaciju, možete umetnuti prst u "zadnji ulaz", uz upotrebu lubrikanta. Ako ne voli unutrašnju stimulaciju, pritisnite dlanovima vulvu kako biste indirektno stimulisali klitoris.

23. RAZGOVARAJTE O TOME

Nisu sve sklone uživanju u oralnom seksu, a moguće je da osjećaju nelagodu zbog toga što je sva pažnja usmjerena na njih.

Međutim, izrazite koliko volite njihove tijelo i okus, što im može pomoći da uživaju u senzaciji. Komunikacija je ključna kako bi se oboje osjećali ugodno.

24. ENTUZIJAZAM

Entuzijazam čini oralni seks još boljim! Ako ste entuzijastični, ona će to osjetiti i biti spremna uživati u primanju.

Pokažite koliko uživate u tome: "Obožavam te okusiti", "Mogao bih te lizati cijeli dan" ili "Ovo je moj omiljeni obrok" mogu biti jednostavni, ali snažni izrazi užitka.

25. DODAJ NEKE IGRAČKE

Usta i prsti su fantastični, ali za još uzbudljivije iskustvo, uključite seksualne igračke.

Pokušajte trljati jezik po klitorisu dok umetnete dildo ili G-tačka vibrator u vaginu. Za dodatnu stimulaciju zadnjeg dijela, možete upotrijebiti bat plag ili vibrator za stimulaciju analnog otvora i perineuma.

Ako niste sigurni kako koristiti vibrator, pitajte partnera za uputstva ili povratne informacije tokom igre.

26. UPOTRIJEBI POSEBNU IGRAČKU

Kada tvoje usne postanu umorne, ne moraš prestati pružati užitak — igračka za usisavanje klitorisa može preuzeti kontrolu dok tvoja vilica odmara.

Ove igračke koriste kombinaciju usisavanja i vazduha kako bi stimulisale klitoris, pružajući osjećaj sličan oralnom seksu.

Da bi bio još autentičniji, pokušaj oponašati taj osjećaj ustima. Profesionalni savjet: Dodaj malo lubrikanta na bazi vode na usta igračke i vulvu.

27. POVEĆAJ TEMPERATURU

Za dodatno uzbuđenje, pokušaj koristiti temperaturnu igru u svom oralnom performansu.

"Promjene temperature mogu pojačati osjetilna iskustva", kaže Orajli.

Toplota u i oko genitalnog područja povećava protok krvi, čime se pojačava osjetljivost.

Drži šoljicu vruće vode ili toplog čaja kraj kreveta i povremeno pijuckaj kako bi tvoje usne postale tople i vlažne, dodajući novu dimenziju užitka.

28. SMANjI TEMPERATURU

Temperatura može donijeti potpuno novi nivo uzbuđenja! Orajli sugeriše da piješ čašu ledene vode kako bi rashladio svoja usta, ili čak staviš ledenu kockicu u usta i poljubiš i ližeš partnerku.

Počni s bedara prije nego pređeš na osjetljivija područja. Ako želiš još više eksperimentisati, koristi tehniku "mokrog traga" — stvori mokru crtu na koži koristeći jezik ili prst s lubrikantom, a zatim diši preko nje. Izmjenjuj toplotu i hladnoću za još intenzivniji osjećaj.

29. ZABORAVI NA SUVA USTA

Vlažnost je ključna za užitak u oralnom seksu. Za one koji se bore sa suvim ustima, postoji rješenje.

Koristi lubrikante koji su sigurni za usta, poput aromatizovanih lubrikanata. Ovi lubrikanti mogu povećati proizvodnju sline, što povećava užitak.

Alternativno, ksilitol, sastojak koji povećava proizvodnju sline, može se naći u žvakama ili bombonima, a postoje i sprejevi specifični za oralni seks.

30. PITAJ NjU ŠTA ŽELI

Interes za partnerovo uživanje pravi je afrodizijak. Svako tijelo je različito, a ljudi uživaju u stimulaciji na različite načine.

Pitaj je šta želi, istražuj različite načine dodira i podstakni ih da ti kažu šta im je najugodnije. Ovaj tip ispitivanja može biti vrlo seksi i koristan za izgradnju povjerenja.

31. PAŽLjIVO PRATI JEZIK TIJELA

Ako ona gura vulvu u tvoje lice i uzdiše, možeš biti prilično siguran da ono što radiš djeluje.

Ako se povlači ili šuti, probaj nešto drugo. A ako nisi siguran da je tvoja tehnika ono što njeno tijelo treba — pitaj.

32. OSTAJEŠ TU DO KRAJA

Jedan od glavnih razloga zbog kojih vlasnice vulve ne dožive orgazam tokom oralnog seksa je strah da "traju predugo" ili da su "sebične".

Zato je ključno puno ohrabrenja s tvoje strane.

33. UŽIVAJ I TI!

Kunilingus prvenstveno služi užitku partnerke, ali to ne znači da ne možeš uživati i ti.

Ako ona primijeti da ti je stvarno užitak, to bi iskustvo moglo biti još bolje za nju!

34. ANALIZIRAJ ISKUSTVO

Kada je sve rečeno i možda čak i postignuto, Rajt sugeriše da se posvetiš afterkeru.

“Afterker je praksa provjere kako se partner osjeća fizički, mentalno i emocionalno nakon seksa”, objašnjava ona.

Iako se pojam najčešće koristi u kink i BDSM okruženjima, ovaj koncept može se primijeniti i nakon kunilingusa, kaže ona. Afterker može uključivati maženje, donošenje vode partneru ako su žedni, riječi potvrde, poljupce ili čak druge vrste seksa.

35. ISPROBAJ OVE SAVJETE OD STVARNIH OSOBA

Za još više savjeta, evo nekoliko sočnih komadića od ljudi koji uživaju u oralnom seksu:

“Radim ono što zovem Tehnika Zipera: Ližem od usne vaginalnog otvora do klitorisa, a zatim sve do dna. Kao da zakopčavaš zatvarač", Džejn (30).

“Jednom sam bila s tipom koji je, bez šale, grizao moj klitoris. Kao da je bio ljudski rezač sira. Nikad nemoj ovo raditi!”, Gabi (31).

“Ne zaboravi na vaginu! Dok radim krugove na mom klitorisu, volim umetnuti G-spot štapić. Zatim ga podigni kako bi pogodio G-tačku”, Šej (30).

“Dok koristim vibrator na klitorisu, staviš svoj kažiprst u moj anus i palac u vaginu. Ako penetracija nije tvoj stil, samo trljaj oko toga. Osjećam se nevjerovatno", Gejs (26).