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Zvaničnici Srpske sutra sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

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26.09.2026 18:38

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, primiće sutra u Banjaluci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Džefrija Saksa.

Susret će biti upriličen u sjedištu Vlade Republike Srpske sa početkom u 15.00 časova, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

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Tagovi :

Savo Minić

Džefri Saks

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)

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