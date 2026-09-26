Zvaničnici Srpske sutra sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske, primiće sutra u Banjaluci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Džefrija Saksa.
Susret će biti upriličen u sjedištu Vlade Republike Srpske sa početkom u 15.00 časova, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
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