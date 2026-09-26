Logo

Zeljković: Roditeljima koji odsustvuju s posla zbog njege bolesnog djeteta puna plata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.09.2026 14:37

Komentari:

0
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske za izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković istakao je da roditelj koji odsustvuje sa posla da bi njegovao bolesno dijete treba da ima pravo na punu naknadu plate.

- Porodici u trenutku kada joj je najteže ne treba još jedan problem. Treba joj sigurnost. To je promjena za koju ću se zalagati - naveo je Zeljković na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim riječima, bolest djeteta na smije biti kazna za porodicu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Izbori 2026

Komentari (0)

Pročitajte više

Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ

Svijet

Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

1 h

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Zbog pepela iz Etne otkazani letovi na italijanskom aerodromu

1 h

0
Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.

Gradovi i opštine

Ćosić: Današnje osveštanje Hrama - dokaz da su narod i crkva na ovim prostorima jedno

1 h

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Šizofrena odluka krnjeg Ustavnog suda BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Šizofrena odluka krnjeg Ustavnog suda BiH

1 h

0
Најновије вијести, изјаве и актуелности везане за Игора Додика. Пратите све информације, политичке ставове и извештаје на АТВ порталу.

Republika Srpska

Igor Dodik: Srpska ima potencijal da bude najljepše mjesto za život

1 h

6
директор Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Višković najavio tužbu protiv Stanića

2 h

0
Предизборне анкете уочи Општих избора у БиХ 2026. године, које је радила агенција "Метрикс консалтинг" (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 6.

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 6

2 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Horor u Hrvatskoj: Pronađeni dijelovi tijela poznatog sportiste

15

22

Udes kod poznatog restorana u Banjaluci, stvaraju se gužve

15

21

Medvjed razvalio vrata štale i zaklao sedam ovaca: Mještani uznemireni

15

17

Cijelo imanje prodaje za manje od 22.000 KM

15

10

Srušila se zgrada prilikom eksplozije: Poginulo šest osoba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima