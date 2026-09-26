Zeljković: Roditeljima koji odsustvuju s posla zbog njege bolesnog djeteta puna plata

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske za izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković istakao je da roditelj koji odsustvuje sa posla da bi njegovao bolesno dijete treba da ima pravo na punu naknadu plate.

- Porodici u trenutku kada joj je najteže ne treba još jedan problem. Treba joj sigurnost. To je promjena za koju ću se zalagati - naveo je Zeljković na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim riječima, bolest djeteta na smije biti kazna za porodicu.