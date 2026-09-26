Zeljković: Roditeljima koji odsustvuju s posla zbog njege bolesnog djeteta puna plata

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Srpske za izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković istakao je da roditelj koji odsustvuje sa posla da bi njegovao bolesno dijete treba da ima pravo na punu naknadu plate.
- Porodici u trenutku kada joj je najteže ne treba još jedan problem. Treba joj sigurnost. To je promjena za koju ću se zalagati - naveo je Zeljković na društvenoj mreži Iks.
Prema njegovim riječima, bolest djeteta na smije biti kazna za porodicu.
Roditelj koji odsustvuje sa posla da bi njegovao bolesno dijete treba da ima pravo na punu naknadu plate, jer porodici u trenutku kada joj je najteže ne treba još jedan problem. Treba joj sigurnost. To je promjena za koju ću se zalagati! pic.twitter.com/3K6HqdNaLF— Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 26, 2026
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