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Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

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26.09.2026 14:30

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Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH, uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja.

U saopštenju se dodaje da su dvojica lidera razgovarala o različitim aspektima razvoja odnosa Srbije i Rusije, uključujući energetiku, naftu i gas, a među temama iz međunarodne agende bila je i Ukrajina.

Vučić je čestitao ruskom predsjedniku uspješno održavanje izbora za Državnu dumu, navodi se iz Kremlja.

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U saopštenju je napomenuto da je telefonski razgovor između Putina i Vučića održan na inicijativu Srbije.

Tokom razgovora Putin i Vučić su ukazali na neprihvatljivost spoljnog miješanja u izborne procese.

Vučić je rekao Putinu da je zahvalan na pomoći u gašenju šumskih požara u Srbiji.

(Srna)

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Aleksandar Vučić

Vladimir Putin

Rusija

Srbija

BiH

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