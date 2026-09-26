Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH, uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja.

U saopštenju se dodaje da su dvojica lidera razgovarala o različitim aspektima razvoja odnosa Srbije i Rusije, uključujući energetiku, naftu i gas, a među temama iz međunarodne agende bila je i Ukrajina.

Vučić je čestitao ruskom predsjedniku uspješno održavanje izbora za Državnu dumu, navodi se iz Kremlja.

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U saopštenju je napomenuto da je telefonski razgovor između Putina i Vučića održan na inicijativu Srbije.

Tokom razgovora Putin i Vučić su ukazali na neprihvatljivost spoljnog miješanja u izborne procese.

Vučić je rekao Putinu da je zahvalan na pomoći u gašenju šumskih požara u Srbiji.

(Srna)