Razgovarali Vučić i Putin: Podržali očuvanje dejtonske arhitekture u BiH

Autor:ATV redakcija
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Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH, uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja.
U saopštenju se dodaje da su dvojica lidera razgovarala o različitim aspektima razvoja odnosa Srbije i Rusije, uključujući energetiku, naftu i gas, a među temama iz međunarodne agende bila je i Ukrajina.
Vučić je čestitao ruskom predsjedniku uspješno održavanje izbora za Državnu dumu, navodi se iz Kremlja.
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U saopštenju je napomenuto da je telefonski razgovor između Putina i Vučića održan na inicijativu Srbije.
Tokom razgovora Putin i Vučić su ukazali na neprihvatljivost spoljnog miješanja u izborne procese.
Vučić je rekao Putinu da je zahvalan na pomoći u gašenju šumskih požara u Srbiji.
(Srna)
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