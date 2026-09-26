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Rumunija podigla borbene avione u blizini granice sa Ukrajinom

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26.09.2026 13:45

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„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.
Foto: TonyNojmanSK/Pexels

Rumunija je poslala u vazduh dva borbena aviona "F-16" i dva "F-18" nakon što je otkrila metu u vazduhu u blizini jugoistočne granice sa Ukrajinom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su poletjela dva lovca španske borbene avijacije "F-18" i dva rumunska "F-16".

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"Stanovnicima pograničnih područja izdata su upozorenja o vanrednim situacijama", navelo je Ministarstvo odbrane i naglasilo da nisu zabilježeni upadi u rumunski vazdušni prostor.

(Srna)

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Rumunija

borbeni avion

Ukrajina

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