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Za devetoro Srba uhapšenih u Zubinom potoku određen pritvor

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27.09.2026 15:47

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Za devetoro Srba koje su jutros pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok, zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca, određeno je zadržavanje do 48 sati.

U zajedničkom saopštenju tzv. kosovske policije i tužilaštva navodi se da su u okviru operacije “Dosije 23“ uhapšene osobe sa inicijalima D.D., M.R., M.R., R.R., S.D., S.D., V.L., R.R. i D.D., koje se sumnjiče za "krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva".

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Kako je saopšteno, tokom pretresa zaplijenjeno je devet mobilnih telefona, dvije vojne knjižice, jedno oružje duge cijevi, lovačka puška, municija kalibra 7,65 milimetara, patroni za lovačku pušku, kao i četiri granate.

Policija je zaplijenila i oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara u gotovini, kao i druge dokaze i materijale za koje se smatra da su povezani sa ovim slučajem.

(Srna)

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Tagovi :

Zubin Potok

Pritvor

uhapšeni Srbi

Kosovo i Metohija

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