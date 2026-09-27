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Keramičar renovirao kupatilo, pa ukrao 30.000 evra iz sefa

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27.09.2026 14:45

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv muškarca starog 39 godina zbog sumnje da je iz stana u Veprincu ukrao 30.130 evra.

Vlasnica stana prethodno ga je angažovala za renoviranje kupatila i ugradnju podnog grijanja, pri čemu mu je za radove platila između 27.000 i 30.000 evra.

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Budući da je za nju ranije pošteno uradio posao u studiju za tetoviranje, vlasnica je imala potpuno povjerenje u njega.

Međutim, osumnjičeni je tokom radova zadržao originalni ključ spavaće sobe u kojoj je vlasnica držala novac.

Otvorio sef fabričkom šifrom koju vlasnica nije promijenila

Nakon što je putem poruka saznao kada vlasnica nije kod kuće, optuženi je ušao u stan pomoću ukradenog ključa. U ormaru je pronašao zaključani sef i uspio da ga otvori ukucavanjem fabričke kombinacije 0000, koju vlasnica nikada nije promijenila.

Iz sefa, u kojem se nalazilo više od 40.000 evra, optuženi je, prema navodima tužilaštva, odnio 30.130 evra. Optuženi u svojoj odbrani priznaje da je ušao u stan, ali tvrdi da je uzeo manji iznos od oko 15.000 evra.

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Oštroumna komšinica napravila ključne fotografije

Presudan trag u otkrivanju krađe bila je komšinica koja je primjetila nepoznatog muškarca kako ulazi kroz sporedna vrata kuće.

Ona je fotografisala osumnjičenog i njegov automobil, što je vlasnici omogućilo da odmah prepozna svog majstora i pozove policiju. Kod optuženog je pronađen dio novca koji je vraćen vlasnici, a protiv njega je podignuta optužnica za tešku krađu.

(Jutarnji list)

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