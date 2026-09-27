U Banjaluci je u toku sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Sastanku prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, kao i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci Borislav Zdrinja

Kako je najavljeno, Saks će primiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

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Džefri Saks je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih finansija i održivog razvoja.

Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci Foto - Borislav Zdrinja

Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.