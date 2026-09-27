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Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci

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27.09.2026 15:16

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик на састанку са једним од најпознатијих свјетских економиста, професором Универзитета Колумбија Џефријем Саксом.
Foto: SRNA

U Banjaluci je u toku sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa jednim od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

Sastanku prisustvuju srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, kao i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци
Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci
Borislav Zdrinja

Kako je najavljeno, Saks će primiti počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vrijeme je da Srpska postane jedan od najstabilnijih političkih i ekonomskih faktora u regionu

Džefri Saks je američki ekonomista, univerzitetski profesor i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za pitanja ekonomskog razvoja, međunarodnih finansija i održivog razvoja.

Званичници Српске са Џефријем Саксом у Бањалуци
Zvaničnici Srpske sa Džefrijem Saksom u Banjaluci
Foto - Borislav Zdrinja

Doktorirao je na Univerzitetu Harvard, gdje je više od dvije decenije bio profesor, a potom je nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku.

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Tagovi :

Džefri Saks

Sastanak

Banjaluka

Zvaničnici Republike Srpske

Komentari (5)

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