Dodik: Slobodarski narod na Manjači nam je velika podrška

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Stričićima da je uvjeren u izboru pobjedu kandidata SNSD-a na svim nivoima, te da će narod na Manjači podržati Savu Minića i Željku Cvijanović kao najbolji izbor za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače

"Želimo da i dalje gradimo Manjaču za naš slobodarski narod, da bude jedno od najboljih mjesta, naša vazdušna banja. Modernizovali smo puteve na ovom prostoru. Niko nije vjerovao da ćemo uraditi magistračni put Kola-Stričići, ali smo to završili", rekao je Dodik danas novinarima u Stričićima, gdje je prisustvovao predizbornoj tribini SNSD-a.

Dodik je zahvalio aktivistima i simpatizerima SNSD-a i ljudima koji vode politike ove stranke na istrajnosti i na svim pobjedama koje su imali na ovom platou.

Republika Srpska Dodik, Minić i Cvijanović sa narodom Manjače: Razvoj ovog kraja - naš cilj

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da dolazi na Manjaču sa ubjeđenjem da narod zna šta su rezultati SNSD-a.

"Čitav ovaj kraj je bio zapostavljen za vrijeme bivše države, a tek sa dolaskom SNSD-a ovdje je počela da se izgrađuje komunalna i saobraćajna infrastruktura", izjavila je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je SNSD učinio sve da se ljudi zadrže ovdje, a i neki da se vrate, da se naprave određena vikend naselja i da oživi ovaj kraj.

"Uvjerena sam da će građani to prepoznati i očekujemo veliku pobjedu SNSD-a širom Republike Srpske i znam da će Manjača dati svoj doprinos toj pobjedi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da će SNSD i dalje raditi da se pozicionira Republika Srpska na međunarodnom planu i da bude sve bolja, najavljujući veliku diplomatsku ofanzivu nakon izbornog procesa.

"Imaćemo stabilnu Vladu Repubike Srpske i skupštinsku većinu", zaključila je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Repubike Srpske Savo Minić rekao je da narod Manjače zna šta je SNSD uradio na ovom prostoru.

"Izborna kampanja je pokazala koliko je SNSD blizak sa narodom i koliko mu narod vjeruje. Očekujemo podršku naroda svim kandidatima SNSD-a i izbornu pobjedu", istakao je Minić.

On je rekao da je Gradska uprava Banjaluke u proteklim godinama imala inertan odnos prema svim banjalučkim prigradskim naseljima, ističući da će Stričići imati onaj razvoj koji zaslužuju.

Kandidat SNSD-a za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković Bursać rekla je novinarima da Manjača i čitavo Zmijanje razumije šta radi Milorad Dodik i SNSD, zbog čega dobija podršku građana svih godina.

"Narod se uvjerio da prava zaštita srpskog naroda, interesa Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma može da bude ostvarena samo borbom naših izabranih predstavnika", istakla je Novaković Bursać.

Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Goran Maričić rekao je da se danas na skupu u Stričićima okupilo oko 1.000 simpatizera i članova ove stranke i da to pokazuje snagu SNSD-a i sigurnu pobjedu na izborima.

Maričić je rekao da očekuje da će ova partija imati najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i pet do šest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

(Srna)

