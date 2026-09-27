Minić: Vrijeme je da Srpska postane jedan od najstabilnijih političkih i ekonomskih faktora u regionu

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da je vrijeme da Republika Srpska postane jedan od najstabilnijih političkih i ekonomskih faktora u regionu.

- Gledam danas određene analize i razmišljam koliko je još stvari pred nama. Koliko investicija nas očekuje i kakav je plan razvoja u budućnosti. ​Siguran sam da je najgore iza nas. Da više nema ratova i nepravedne satanizacije Srba u BiH - napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim riječima, kako bi se to dogodilo, Republika Srpska mora nastaviti istim kursom, a nikako dozvoliti da bilo ko van Srpske odlučuje o njenim resursima i njenoj sudbini.