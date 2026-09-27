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Posjekli vijekovna stabla, a trula zaboravili: Nemar Grada zamalo doveo do tragedije

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27.09.2026 13:58

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Пало стабло у Дебељацима.
Foto: Screenshot/Facebook

Nemar gradskih vlasti ponovo je zadao ozbiljnu glavobolju mještanima Debeljaka, nakon što je ogromno stablo palo na jednoj od najfrekventnijih lokacija u ovom banjalučkom naselju.

Incident se dogodio tačno u 7.23 časova u vrijeme kada je radnim danima ispred područne Osnovne škole "Stanko Rakita" najveća frekvencija i kada na desetine đaka prolazi ovim putem.

Kako se jasno može vidjeti i na fotografijama, stablo je palo direktno ispred samog ulaza u objekat škole. Samo zahvaljujući srećnoj okolnosti što je u pitanju nedjelja, izbjegnute su katastrofalne posljedice koje su mogle da zadese najmlađe.

Predsjednik Mjesne zajednice Debeljaci Dejan Štrbac oglasio se putem Fejsbuka i poručio da će zatražiti utvrđivanje odgovornosti Gradske uprave Banjaluka.

Rukovodstvo škole apelovalo još u julu, Gradska uprava ignorisala

Dok nadležni mjesecima ćute, činjenice nedvosmisleno svjedoče o potpunoj neodgovornosti gradske administracije.

Rukovodstvo škole blagovremeno je reagovalo još u julu ove godine, kada je zvaničnim zahtjevom od nadležnog odjeljenja Gradske uprave Banjaluka tražilo saglasnost da se ovo rizično i trulo drvo hitnom intervencijom posječe i ukloni.

Međutim, iz Gradske uprave nije bilo ni adekvatnog odgovora niti konkretnog rješenja, što je jutros zamalo dovelo do tragedije.

Sijeku vijekovne vrbe, a trula stabla ispred škola zaboravljaju

Ovo nije prvi put da Gradska uprava pokazuje potpunu slijepost kada su u pitanju stvarni prioriteti i bezbjednost Banjalučana.

Dok se apeli za uklanjanje opasnih stabala ispred školskih dvorišta ignorišu mjesecima, gradska vlast je bez oklijevanja sprovela ekocid na obalama Vrbasa, gdje su posječene vijekovne vrbe i desetine zdravih stabala.

Dok su prepoznatljivi simboli grada uz Vrbas nestali preko noći pod izgovorom "uređenja", suva i trula stabla koja direktno ugrožavaju dječije živote u Debeljacima nadležni nisu bili u stanju da uklone ni poslije višemjesečnih zvaničnih urgencija.

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Tagovi :

sječa stabala

Debeljaci

OŠ Stanko Rakita

Palo stablo

Gradska uprava Banjaluka

Banja Luka

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